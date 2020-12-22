monobank получил большое функциональное обновление — функция «Регулярные платежи», папка «Календарь платежей» и доработанное меню «Другие платежи»

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Разработчики популярного платежного приложения monobank анонсировали очередное крупное обновление — его распространение на Android уже началось, а версия для iOS пока не прошла проверку (возможно, выйдет до конца недели). Детали апдейта раскрыл сооснователь проекта Олег Гороховский в своем Telegram-канале.

Главное нововведение — функция с говорящим названием «Регулярные платежи». Это папка для платежей, которые клиенту нужно повторять ежемесячно. От клиента требуется минимум усилий для настройки: создать папку, присвоить ей название, добавить регулярные платежи и указать сумму списания. С помощью новой функции можно настроить самые разные платежи: пополнение мобильного, р2р перевод, благотворительный взнос или платеж по IBAN. Для первых трех поддерживается автосписание, то есть они могут проводиться без участия клиента. Пользователь может настроить функцию таким образом, чтобы непосредственно перед списанием получать уведомления с предложением оплатить или пропустить регулярные платежи. Может пригодиться в ситуациях, когда запланирован р2р перевод, а на карте есть только кредитные средства.

Также появилась папка «Календарь платежей» — там отображаются все запланированные платежи (рассрочка и прочие).

Наконец, разработчики доработали меню «Другие платежи». Среди улучшений:

адреса домохозяйств переместилось и из меню «Коммуналка и интернет» в отдельные папки (по папке на каждый адрес);

меню «коммунальные платежи» теперь работает и для тех платежей, которые нужно выполнить без привязки к адресу;

меню «Бюджет/налоги/сборы» переместилось в «платежи по IBAN», которое ранее называлось «Платежи по Украине».

Накануне Олег Гороховский также тизерил новый способ восстановления забытого PIN — с помощью селфи с морганием.