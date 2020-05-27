monobank прекращает сотрудничество с Таскомбанком

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monobank принял решение с 1 июня отказаться от сотрудничества с одним из партнеров — Таскомбанком, который принадлежит Сергею Тигипко. Об этом сообщил сооснователь проекта Олег Гороховский в недавнем интервью «Минфину». При этом основным партнером популярного платежного приложения по-прежнему остается «Универсал-Банк», который также входит в группу «ТАС» Сергея Тигипко. Также проект продолжит сотрудничать с А-Банком и IBOX BANK (владеет сетью платежных терминалов iBox).

«У нас останутся кассы Универсал Банка, А-Банка и сеть iBox, а с Таскомбанком больше работать не будем. Я приношу извинения всем клиентам, которые не получили ожидаемый уровень сервиса», — прокомментировал Олег Гороховский.

Как отмечает издание, не так давно у одного из клиентов возникли сложности со снятием наличных с депозита в Таскомбанке, который ограничил выдачу суммой в 150 тыс. грн.

«Значит, получается, что деньги вноси сколько хочешь через кассу Таскомбанка (пополнение для monobank), а как пришло время забирать депозит (через банк-партнер) — так у нас есть внутреннее распоряжение, которое ограничивает выдачу наличных средств свыше 150 тыс. грн», — написал автор отзыва.

С 28 апреля в силу вступил новый закон о финмониторинге, который увеличил пороговую сумму подлежащих контролю финансовых операций со 150 тыс. грн до 400 тыс. грн. В поле зрения попадают все международные и внутренние денежные переводы и финоперации с наличкой — внесение, перевод, получение — на сумму от 400 тыс. грн.

Источник: minfin.com.ua