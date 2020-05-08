monobank запускает «Банку» — сервис, помогающий копить деньги





Команда monobank объявила о запуске нового сервиса с говорящим названием «Банка». Да, это виртуальная копилка; сервис призван помочь организовать процесс откладывания денег, сделав его простым, удобным и легким в финансовом плане. Запуск соответствущего сервиса, ставшего частью платежного приложения monobank, анонсировал в своем канале Telegram сооснователь проекта Олег Гороховский.

Анимация ниже дает наглядное представление о том, как «Банка» выглядит в интерфейсе приложения monobank:

Как можно видеть, в самом верху основного экрана соответствующего раздела отображается сумма накопленных средств. Под забавной анимацией с фирменным талисманом проекта есть три главных кнопки — для пополнения, отображения статистики и перехода в настройки. Также разработчики предусмотрели отображение сумм по разным типам накоплений.

Что касается функциональных возможностей сервиса, можно откладывать небольшие или большие суммы на любые придуманные цели. Цели можно указывать и даже добавлять их образ. Предусмотрены самые разные способы накопления — округление остатков и трат, процент от трат, регулярные платежи. Копить можно как с гривневых карт, так и с валютных. В зависимости от цели можно откладывать деньги самому или вместе с друзьями. Последние тоже могут настроить правила накопления в чужие Банки и видеть их содержимое у себя в выписке. Сами Банки при этом могут быть в разных валютах.

Пока что «Банка» доступна только в бета-версии приложения для Android. Как обычно, если никаких проблем в процессе публичного тестирования не возникнет, то вскоре состоится ее официальный запуск.

Источник: Telegram