monobank запустил интернет-эквайринг с временно сниженным тарифом 0,6% и за день собрал более 4 млн для ВСУ на розыгрыше тех самых марок с русским кораблем

15 мая monobank запустил собственный интернет-эквайринг для всех — платформа работает на базе технологии QR и ориентирована как на онлайн-продавцов, так и на классические точки розничной торговли. Запуск нового продукта анонсировал соучредитель проекта Олег Гороховский.

Чтобы принимать оплату по карте или с помощью платежных систем, необходимо подключить эквайринг. Он бывает двух видов: торговый и через Интернет. Торговый эквайринг – это прием оплат с помощью платежного терминала. Интернет-эквайринг — прием оплаты через сайт. Терминал для интернет-эквайринга не нужен — все происходит электронно.

Можно вспомнить, что monobank впервые анонсировал собственную платформу интернет-эквайринга на базе QR в сентябре 2021 года — до сих пор она работала в тестовом режиме с ограниченным кругом клиентов, а теперь стала открыта для всех желающих владельцев бизнесов без ограничений. Кроме того, monobank временно снижает тариф более чем вдвое — с 1,8% до 0,6%. Сколько будет действовать акционное предложение, не уточняется.

Ранее Гороховский рассказывал о планах запустить сразу после интернет-эквайринга собственный сервис buy now pay later, похожий на известный Klarna. Это альтернатива привычным кредитам. Сервис позволяет покупать в долг и оплачивать несколькими способами — четырьмя равными частями (при оформлении покупки, а затем каждые две недели) или через 30 дней после покупки. Пока неизвестно, остаются ли эти планы в силе.

Чтобы настроить интернет-эквайринг от monobank, чтобы иметь возможность принимать оплату картами на сайте, мобильном приложении или интернет-магазине, владельцам бизнеса в Украине нужно подать заявку на сайте .

В то же время Гороховский устроил розыгрыш ажиотажных марок «Укрпошти» с российским военным кораблем — единственным обязательным условием стал донат от 100 гривен на нужды ВСУ. Этот розыгрыш очень быстро вышел из-под контроля из-за большого интереса пользователей. Сначала соучредитель monobank разыгрывал набор из шести марок, который ему подарил СЕО «Укрпошти» Игорь Смелянский, но наконец его подписчики и знакомые добавили еще несколько наборов и количество марок выросло до начальных 6 выросло до 120 штук. В сутки Гороховский собрал более 4 миллионов гривен — в сборе приняли участие около 17 000 человек, а наибольший взнос составил 100 тыс. грн. Победители будут объявлены завтра вечером — их выберут случайным образом среди всех, кто сделал перевод.

Кроме того, в память об участии в сборе monobank подготовил уникальный скин карты для Apple/Google Pay с этой маркой — все, кто внес благотворительные взносы, вскоре увидят этот скин у себя в разделе «Вместе к победе».