Monotype — разработчик шрифтов Times New Roman и Arial — прекратил сотрудничество с российскими компаниями

Американская компания Monotype, владеющая правами на популярные шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, прекратила сотрудничество с российскими компаниями. Представитель Monotype подтвердил это российскому агентству ТАСС.

Обращение от редакции: Ребятам из 29-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, которые защищают границу на Сумщине, нужны тепловизоры. Реквизиты для перевода средств на карту ПриватБанка – Андрей Заика (солдат 3-й роты 29-го ОкрСтБат), номер карты 5363 5420 1878 0370. Спасибо за помощь. Слава Украине!

«К сожалению, учитывая нынешние обстоятельства санкций и международные отношения с Россией, мы в настоящее время не можем вести какие-либо деловые отношения с российскими компаниями или их дочерними компаниями. Мы будем продолжать следить за ситуацией и соответствующим образом обновлять нашу политику‎» официальный представитель Monotype

Утром 14 апреля в соцсетях появились сообщения, что Monotype закрыла доступ к своей библиотеке на сайте для российских пользователей. При попытке открыть страницу с каталогом шрифтов, пользователи из рф видят уведомления о запрете доступа. Получить доступ к шрифтам они могут только с использованием сервисов VPN для подмены реального местоположения.

Уведомление о запрете доступа, которое видят пользователи из рф при попытке получить доступ к библиотеке шрифтов MonotypeДа, закрытие доступа к каталогу шрифтов Monotype не приравнивается к прямому и полному запрету на использование этих самых шрифтов для россиян. Наиболее популярные шрифты Monotype доступны для российских пользователей, например, в пакете Microsoft Office. В то же время при условии дальнейшего ужесточения санкций западными компаниями, а сомнений в этом нет, россияне в конце концов останутся без Times New Roman, Arial и других лицензированных шрифтов Monotype.