Морские дроны Sea Baby способны отстреливаться – «Малыш» имеет «огнеметную систему»

За время эксплуатации, от первых атак на Севастопольскую и Стрелковую бухты, разработанные СБУ и ВМС морские беспилотники Sea Baby претерпели значительное усовершенствование. Боевая часть «Малышей» выросла от 108 до 850 кг, у них появилась «огнеметная система» – об этом рассказал «Украинской правде» глава СБУ Василий Малюк.

Помимо увеличения боевой мощи, Sea Baby получили систему связи стоимостью более $300 тыс., незаметный для радаров корпус и другие инновационные решения.

УП получила видео первого в мире морского боя с использованием вооружения дронов. В ответ на атаку российских кораблей беспилотник удивил оккупантов, когда развернулся и начал отстреливаться.

«SeaBaby – это уже не просто военно-морской дрон, а многоцелевая платформа, которую СБУ сегодня активно использует для разных задач, в том числе и для атак на черноморский флот России».

Василий Малюк называет морские дроны одним из самых эффективных способов морского боя. За время открытой войны силам обороны Украины удалось ликвидировать 23 малых и больших кораблей врага и даже одну подлодку. Сейчас российские корабли фактически вытеснены из Крыма, но президент Украины поставил более амбициозную задачу – контроль над Черным морем, чтобы корабли оккупанта нигде не в нем не имели безопасной гавани.

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