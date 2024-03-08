Mortal Kombat 1 можно оценить в рамках бесплатных выходных

Разработчик NetherRealm Studios и издатель Warner Bros. Games устроили бесплатные выходные для игры Mortal Kombat 1. В течение ближайшего уикенда заинтересованные игроки смогут загрузить и запустить игру, чтобы оценить, насколько она будет интересной для них.

Mortal Kombat 1 ─ это файтинг, который является продолжением части Mortal Kombat 11. Игровой процесс представляет собой поединок двух персонажей, во время которого можно использовать различные удары, прыжки, комбинации и фаталити. В этой игре разработчики добавили камео-бойцов, которые оказывают помощь игроку во время боев. Еще одной новой функцией игры является режим «Вторжение». Следует добавить, что Mortal Kombat 1 — это новая игра, которая вышла примерно полгода назад.

Бесплатные выходные Mortal Kombat 1 продлятся до 10 марта. Воспользоваться возможностью оценить игру могут пользователи ПК (Steam) и консолей. Игрокам доступны все персонажи и мультиплеерные режимы игры, две главы основного сюжета и начальный этап режима «Вторжение». После окончания акции заинтересованные игроки смогут купить полную версию игры и перенести в нее весь достигнутый прогресс.

Также предлагаем ознакомиться с обзором игры Mortal Kombat 1 в одном из предыдущих материалов.

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