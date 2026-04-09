Mortal Kombat 1 преодолевает отметку в 8 миллионов копий: фанаты продолжают "фаталити"

NetherRealm Studios официально объявила о новом достижении своего последнего файтинга — Mortal Kombat 1. Даже после того, как разработчики сосредоточились на своем следующем крупном проекте, игра продолжает демонстрировать стабильные продажи, пересекая рубеж в 8 миллионов проданных единиц. Это подтверждает статус франшизы как одного из коммерческих столпов жанра, хотя путь к этой цифре был полон технических вызовов и споров о модели монетизации.





Согласно последним отчетам, за восемь месяцев с последнего обновления статистики игра прибавила еще 1,8 миллиона копий. Значительную роль в этом сыграл выпуск Mortal Kombat 1: Definitive Edition в мае 2025 года, собравший весь контент Kombat Pack и дополнения Khaos Reigns в одном пакете. Технически игра прошла долгий путь: от проблемного релиза на Nintendo Switch до серьезной оптимизации, которая сделала проект вполне играбельным. Более того, с появлением новой консоли Nintendo (Switch 2), игроки отмечают значительное улучшение стабильности кадров и качества текстур благодаря обратной совместимости.

По сравнению с конкурентами, MK1 опережает Street Fighter 6 (более 6 млн), но все еще догоняет своего предшественника — Mortal Kombat 11, который за свой жизненный цикл разошелся тиражом в 15 миллионов. Интересно, что влияние скидок и распродаж на цифровые копии игр стало ключевым фактором в достижении этого юбилея, поскольку издатель часто предлагал игру по выгодным ценам. Несмотря на критику системы Камео-бойцов сообщество остается активным, особенно в контексте развития киберспортивных дисциплин в 2026 году.





Хотя Эд Бун и его команда уже работают над таинственным «следующим проектом» (предположительно, новой частью Injustice или следующим шагом во вселенной MK), поддержка серверов и сезонные обновления косметического контента продолжаются. Для индустрии это показатель того, что даже игры-сервисы с неоднозначным восприятием способны на длинную дистанцию, если бренд имеет такую мощную фан-базу. Тем временем фанаты готовятся к премьеры сиквела фильма «Мортал Комбат 2» что должно дополнительно подогреть интерес к игровой серии уже этой осенью.

Источник: Nintendo Life