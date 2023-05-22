Mortal Kombat 1 — очередная игра, которая потребует 100 ГБ свободного места на накопителе

На прошлой неделе NetherRealm анонсировала файтинг Mortal Kombat 1, и игра выйдет уже в сентябре этого года. Теперь игра получила страницу в Steam, которая содержит информацию о системных требованиях.

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По нынешним меркам, системные требования Mortal Kombat 1 достаточно скромные. Игре достаточно 8 ГБ оперативной памяти и видеокарты уровня GTX 1080 Ti или Radeon RX 5700 XT. Поскольку файтинги обычно рассчитаны на частоту кадров 60 кадров в секунду, они не так требовательны, как шутеры. Но с другой стороны, для установки Mortal Kombat 1 потребуется 100 ГБ доступного дискового пространства, что совсем не мало. Справедливости ради следует отметить, что Mortal Kombat 11 занимала примерно такое же количество места, в основном благодаря кинематографии в разрешении 4K.

Пока что не уточняется, на какое разрешение или частоту кадров нацелились разработчики, указывая системные требования Mortal Kombat 1. Однако для запуска игры в дополнение к 100 ГБ дискового пространства потребуется 64-битный процессор, 64-битная ОС, DirectX 12 и система со следующими параметрами.

Минимальные системные требования Mortal Kombat 1

ОС: Windows 10

Процессор: Intel Core i5-6600 | AMD Ryzen 3 3100 или Ryzen 5 2600

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 980 или AMD Radeon RX 470 или Intel Arc A750

Рекомендуемые системные требования Mortal Kombat 1

ОС: Windows 10/11

Процессор: Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 5 3600X

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti или AMD Radeon RX 5700 XT или Intel Arc A770

Игра Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября. Она уже доступна для предварительного заказа. Цена стандартной версии составляет 1849 грн, а Premium Edition — 2599 грн. Сделав предзаказ, можно получить игрового персонажа Шан Цзуна.

Источник: pcgamer