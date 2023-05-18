Mortal Kombat 1 виходить 19 вересня — кінематографічний трейлер нової частини файтингу NetherRealm та WB Games

Наступна гра серії Mortal Kombat під назвою Mortal Kombat 1 вийде вже цього року. Warner Bros. Games та давній розробник серії NetherRealm Studios анонсували нову частину та одразу ж представили кінематографічний трейлер.

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Файтинг Mortal Kombat 1 вийде 19 вересня 2023 року на платформах Nintendo Switch, PlayStation 5, ПК з Windows і Xbox Series X. Ця частина перенесе серію в минуле. Судячи з трейлера, слід очікувати на появу деяких знайомих осіб: Шанг Цунга, Лю Канга, Райдена, Скорпіона, Кітани, Міліни та Саб-Зіро. Але вони дуже відрізняються від тих героїв, які фігурували в іграх серії протягом останніх 30 років, оскільки дія відбувається глибоко в історії Mortal Kombat.

NetherRealm та Warner Bros. називають Mortal Kombat 1 «відродженням всесвіту Mortal Kombat, створеного богом вогню Лю Кангом», із «переосмисленими версіями культових персонажів». Розробник обіцяє нову бойову систему, ігрові режими та знакові для серії фаталіті, деякі з яких можна побачити у дебютному трейлері вище. Mortal Kombat 1 також включатиме нову функцію Kameo Fighters – «унікальний список […] партнерів, які допоможуть вам у бою».

Попередня частина Mortal Kombat – Mortal Kombat 11 – вийшла у квітні 2019 року.

Джерело: polygon