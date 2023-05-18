Mortal Kombat 1 выходит 19 сентября — кинематографический трейлер новой части файтинга NetherRealm и WB Games

Следующая игра серии Mortal Kombat под названием Mortal Kombat 1 выйдет уже в этом году. Warner Bros. Games и давний разработчик серии NetherRealm Studios анонсировали новую часть и сразу представили кинематографический трейлер.

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Файтинг Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября 2023 года на платформах Nintendo Switch, PlayStation 5, ПК с Windows и Xbox Series X. Эта часть перенесет серию в прошлое. Судя по трейлеру, следует ожидать появления некоторых знакомых лиц: Шанг Цунга, Лю Канга, Райдена, Скорпиона, Китаны, Милины и Саб-Зиро. Но они сильно отличаются от тех героев, которые фигурировали в играх серии на протяжении последних 30 лет, поскольку действие происходит глубоко в истории Mortal Kombat.

NetherRealm и Warner Bros. называют Mortal Kombat 1 «возрождением вселенной Mortal Kombat, созданной богом огня Лю Кангом», с «переосмысленными версиями культовых персонажей». Разработчик обещает новую боевую систему, игровые режимы и знаковые для серии фаталити, некоторые из которых можно увидеть в дебютном трейлере выше. Mortal Kombat 1 также будет включать в себя новую функцию Kameo Fighters – «уникальный список […] партнеров, которые помогут вам в бою».

Предыдущая часть Mortal Kombat – Mortal Kombat 11 – вышла в апреле 2019 года.

Источник: polygon