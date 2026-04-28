Atari купила студию Implicit Conversions: кто портировал Mortal Kombat и Fear Effect на современные консоли

23 апреля студия Implicit Conversions объявила о вхождении в состав Atari. Компанию основали в 2019 году Робин Лавалле и Джейк Стайн — она специализируется на портировании старых игр на современные платформы с помощью собственного движка Syrup Engine.


Syrup Engine поддерживает игры уровня 8 и 16-бит, но главное направление Implicit Conversions — тайтлы эпохи PlayStation. Недавно студия совместно с Limited Run Games выпустила порты Fear Effect, Fear Effect 2, Fighting Force и Fighting Force 2 для PS5, Nintendo Switch и ПК.

Кроме того, Implicit Conversions тесно сотрудничала с Digital Eclipse над двумя большими коллекциями: Mortal Kombat: Legacy Kollection и Rayman 30th Anniversary Edition. Оба проекта включали PS1-версии классических игр, и именно эта часть работы легла на плечи Implicit Conversions.

В официальном анонсе глава отдела операций Билл Литшауэр описал сотрудничество с Digital Eclipse и Atari как ощущение «найденных давно потерянных двоюродных братьев» — все разделяют одинаковый подход к классическим играм: сохранение оригинала, добавление исторического контекста и качественная реализация. Конкретные будущие проекты не названы, но пресс-релиз подтверждает, что «новые игры уже в разработке».


Относительно независимости: на прямой вопрос о влиянии Atari на выбор проектов студия ответила, что отношения будут «очень коллаборативными» и она рассчитывает сохранить значительную свободу в выборе направления. Основным фокусом останется эмуляция PS1, PS2 и PS3.

Atari постепенно строит кластер студий вокруг темы сохранения и ремастеринга ретро-игр. В неё уже входят Nightdive Studios — авторы ремастеров System Shock, Quake и Doom 64 — и Digital Eclipse, которая выпустила Gold Master Series с такими проектами как Atari 50 и The Making of Karateka. Implicit Conversions органично вписывается в это направление.

Источник: Game Rant

