MOYO: На карантине украинцы стали чаще покупать ноутбуки, гарнитуры, игровые приставки, а также бытовую технику и аксессуары для перфораторов





Мы уже несколько раз писали о том, что заказывают украинцы в онлайне во время карантина и вынужденной работы из дома (OLX, Hubber), на этот раз актуальной информацией поделилась сеть магазинов электроники MOYO.

Интересно, что по росту заказов в определенных категориях можно практически однозначно угадать, какое именно изменение в рабочем или домашнем графике привело к такому результату. К примеру, значительное увеличение спроса на ноутбуки (25%) и компьютерные гарнитуры (80%) указывают на пользователей, которые перешли на удаленную работу, а значит нуждаются в дополнительном рабочем месте (ноутбук купить проще и быстрее, чем самостоятельно собирать ПК) и инструменте для общения с коллегами и начальством.

Так как речь идет о рабочем инструменте, а не об условном бюджетном ноутбуке «для учебы», покупатели стали более требовательны к техническим характеристикам и чаще выбирают дорогой сегмент товаров. При этом в пять раз чаще чем обычно стали заказали лицензионную версию программного обеспечения Microsoft Windows 10 Pro. Это также говорит об особенностях продуктовых линеек производителей в Украине — выбрать подходящую конфигурацию без предустановленной ОС зачастую проще, чем с ней. Именно поэтому покупателям приходится выбирать сначала «железо», а затем лицензионную операционную систему, хотя в составе одного предложения такая связка могла стоить дешевле.

Те, кого отправили домой не работать, а вынужденно отдыхать, похоже решили посвятить время развлечениям. Так, в MOYO отметили значительный рост спроса на игровые приставки PlayStation 4 (+145%) и игры для них. В частности, игровыми хитами стали Grand Theft Auto V и Minecraft. Последний факт указывает на то, что приставки покупаются не только взрослым, но и детям, которые уже несколько недель провели на карантине, а значит наверняка исчерпали привычный набор развлечений. Также заметно чаще стали покупать проекторы и телевизоры.

Среди других категорий в MOYO отметили увлажнители воздуха (+221%), пароочистители (+328%), холодильники (+140%), хлебопечки, пылесосы, посудомоечные машины, электроинструменты и аксессуары для перфораторов.

От себя отметим, что рост спроса на электронику и бытовую электронику со стороны украинцев также может быть связан с нестабильной ситуацией на валютном рынке, а также опасениями по поводу нехватки продукции у продавцов из-за карантинных мер и остановки производств по всему миру.

Источник: MOYO, AIN.UA