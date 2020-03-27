Hubber: С начала карантина в украинских маркетплейсах больше всего выросли продажи средств индивидуальной защиты (+2675%), но не только они интересовали украинцев [инфографика]

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Аналитики украинской платформы Hubber, которая работает с более чем 500 поставщиками и маркетплейсами (включая Rozetka, Эпицентр, Prom, Алло и т.д.), выяснили какие именно категории товаров показали самый заметный рост с началом карантина по поводу коронавируса COVID-19.

Наибольший рост продаж с начала карантина показали такие категории:

Средства индивидуальной защиты +2675%

Женские трусы + 289%

Мангалы, барбекю, гриль + 276%

Банданы, балаклавы + 122%

Очистители воздуха +120%

Видеокарты +110%

Садовая техника +53%

Товары для рисования + 17%

По мнению Hubber в апреле будут пользоваться повышенным спросом такие товарные категории, как: респираторы и медицинские маски; антисептики; культиваторы и мотоблоки; газонокосилки; опрыскиватели; гамаки; батуты; солнцезащитные очки; летняя резина для автомобилей; велосипеды; гироскутеры; металлоискатели.

Напомним, что недавно Владислав Чечеткин разослал пользователям маркетплейса Rozetka письмо, где упомянул категории товаров, которые выросли с начала карантина. Он отметил товары для творчества (+280%), товары для фитнеса (+250%), настольные игры (+156%) и книги (40%). В свою очередь по данным сервиса OLX украинцы на карантине стали чаще покупать ноутбуки, инструменты и игровые приставки.

Источник: Hubber