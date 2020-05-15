МОЗ планирует начать массовое ИФА-тестирование населения на антитела к коронавирусной болезни COVID-19 уже на следующей неделе

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В Украине массовое ИФА-тестирование населения на наличие антител к коронавирусу SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19, может начаться уже на следующей неделе. По крайней мере, таков план МОЗ. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

На недавнем заседании министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в ближайшие дни будет утвержден протокол, после чего начнется фактическое тестирование. Увы, пока нет никаких подробностей, каким именно образом все будет организовано и настолько масштабным оно будет.

27 апреля в Минздраве сообщили, что первое массовое ИФА-тестирование на наличие антител к COVID-19 будет проведено в Одесской и Сумской областях. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, такое тестирование позволит ретроспективно выявить наличие антител и посмотреть, были ли пропущены случаи заболевания.

Источник: president.gov.ua