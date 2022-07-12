МОЗ: с 1 августа украинцы начнут получать электронные рецепты на антибиотики — это первый этап решения проблемы неконтролируемого употребления лекарств

Министерство здравоохранения Украины заявило, что пациенты начнут получать электронные рецепты для приобретения антибиотиков за свой счет уже с 1 августа 2022 года. Это первый этап внедрения электронного рецепта на все рецептурные препараты в Украине и первый шаг в решении проблемы неконтролируемого употребления лекарственных средств.

Регулирование отпуска антибиотиков путем введения электронного рецепта – одно из решений, которое позволит отслеживать данные о назначении и объемах использования антибиотиков в Украине, а также противостоять выработке антибиотикорезистентности, в результате которой все больше и больше инфекций приобретают устойчивость к медикаментам.

Нововведение заработает в рамках переходного периода в медицинских учреждениях, работающих с электронной системой здравоохранения (ЕСОЗ). Если учреждение здравоохранения, в которое обращается пациент, не подключено к ЕСОЗ, врач должен выписать бумажный рецепт.

Электронный рецепт можно получить у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом. Однако необходимым условием есть регистрация в электронной системе здравоохранения. Каждый пациент может это сделать, заключив декларацию с семейным врачом или зарегистрировавшись в системе на приеме у любого другого врача. Если у вас уже есть декларация, то во время следующего визита к врачу убедитесь, что все ваши данные внесены в систему корректно.

«В переходный период пациент сможет приобрести необходимое лекарство по рецепту в любой аптеке. Для этого достаточно предъявить фармацевту информационную справку, которую врач выдаст в качестве подтверждения назначения. Также по рецепту пациент будет самостоятельно принимать решение о выборе торгового названия препарата, содержащего назначенное действующее вещество, ориентируясь на собственный бюджет», – прокомментировала заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

В настоящее время продолжительность переходного периода определена до конца 2022 года. В течение этого периода медицинские и аптечные учреждения должны подготовиться к полноценному переходу на выписку рецептурных лекарственных средств исключительно по электронному рецепту, а именно выбрать медицинскую информационную систему и зарегистрироваться в ЕСОЗ. Это важная часть реформы, поскольку с использованием инструментов электронной системы здравоохранения можно обеспечить безопасное и качественное оказание медицинской помощи и отслеживать данные о назначении и потреблении рецептурных препаратов в Украине. Далее планируется полноценный запуск электронного рецепта на антибиотики, решение о чем будет приниматься с учетом ситуации в стране.

Источник: МОЗ Украины