Может ли возникнуть гениальная идея во сне? Ученые подтверждают

Немецкие ученые из Гамбургского университета по результатам исследования доказали, что после непродолжительного сна у людей в голове действительно чаще появляются прорывные идеи.

«У Томаса Эдисона была такая техника: он держал чашку или что-то такое, когда дремал в кресле. Когда он засыпал слишком крепко, чашка, выпадавшая из его руки, будила его — он был убежден, что это был способ вызвать эти моменты озарения», — объясняет один из ведущих авторов исследования, профессор когнитивной науки в Гамбургском университете Николас Шук.

Стоит отметить, что на самом деле Эдисон засыпал, держа в руках не чашку, а металлические шарики, которые падали в поднос и будили его.

Ряд ученых серьезно отнесся к этой технике и решил проверить ее эффективность. Одно из последних исследований было проведено французскими учеными из Университета Сорбоны под руководством когнитивного нейробиолога Селии Лако. Более 100 участников исследования должны были решить математическую задачу. Участникам сообщили, что задачу можно решить, применяя два простых правила последовательно. Однако также существовал и более короткий путь к решению. Целью эксперимента было проверить, найдут ли участники этот короткий путь после непродолжительного сна в стиле Томаса Эдисона.

Будет ли иметь место эффект гениальности, проверяли с помощью ЭЭГ. Ученые также проводили эксперименты с различными предметами, которые участники должны были держать в руках во время непродолжительного сна, и чашки оказались лучшим выбором. Большинство участников осознало, что существует короткий путь к решению задачи, после того, как падающая чашка разбудила их.

Сначала команда немецких ученых под руководством Николаса Шука стремилась повторить эксперименты французских коллег. Однако в их случае чашки почему-то не сработали.

«У нас это просто не сработало. Люди, которые засыпали, часто не бросали эти чашки — я не знаю, почему», — отмечает Шук.

Более того, не сработала сама начальная фаза короткого сна. Ученые решили изменить эксперимент и попросили 90 участников отслеживать движение точек на экране в серии испытаний с 20-минутным сном между каждым из них. Точки на экране были довольно маленькими фиолетового и оранжевого цветов и двигались в одном из двух направлений.

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Участникам необходимо было догадаться, что цвет каждой точки непосредственно связан с направлением ее движения. После нескольких попыток, где направление точек было случайным, команда внесла изменения. Оранжевые точки всегда двигались в одном направлении, а фиолетовые — в другом.

Участники больше не держали чашек и других предметов в руках во время сна. Исследователи позволили им войти во вторую фазу легкого сна N2. Оказалось, что после пробуждения люди наиболее часто испытывали моменты озарения. В частности, более 80% участников после пробуждения от второй стадии легкого сна нашли решение задачи с движением точек на экране. Среди участников, которые вошли в начальную стадию сна N1, только 61% успешно справился с задачей. Среди людей, которые вообще не засыпали в течение этих 20 минут, успешно справилось лишь 55% участников. В контрольной группе, которая выполняла ту же задачу без перерыва на сон, лишь 49% участников смогли найти решение.

Оценивая результаты эксперимента с помощью анализа с использованием ЭЭГ, немецкие ученые пришли к выводу, что чем глубже человек спит, тем больше вероятность того, что его мозг сможет найти решение для какой-то сложной задачи.

«Традиционно люди делили показания ЭЭГ сна на дискретные стадии, такие как N1 или N2, но, как всегда в биологии, на самом деле все не так дискретно. Они гораздо более непрерывны, есть своего рода серая зона. В настоящее время мы проводим исследование, которое разрабатывалось годами. Мы хотим использовать как ЭЭГ, так и МРТ одновременно, чтобы увидеть, что происходит в мозгу, когда люди спят. Мы также надеемся получить некоторое представление, без шуток, о процессах, которые играют роль в формировании идей», — подчеркнул профессор Николас Шук.

Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology

Источник: ArsTechnica