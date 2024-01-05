Новости CES 2024 05.01.2024 в 12:34 comment views icon

MSI готовит портативную игроконсоль CLAW с Intel Core Ultra 7 155H, 32 ГБ и графикой Arc, — утечка

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Юрій Орос

Автор новин

MSI готовит портативную игроконсоль CLAW с Intel Core Ultra 7 155H, 32 ГБ и графикой Arc, — утечка

Прошло менее 24 часов с момента первого тизера MSI, и уже есть утечка изображения, названия и почти полных спецификаций будущего устройства. Этот игровой портативный компьютер называется CLAW и будет работать на базе процессора Intel Meteor Lake.

MSI полагается на Intel Core Ultra 7 155H SKU с 16 ядрами и 22 потоками, что вдвое больше, чем у Ryzen Z1 Extreme, передает Videocardz. Однако этот процессор Intel является гибридом P-ядер (производительных) и E-ядер (энергоэффективных), что до сих пор не являлось популярным выбором среди производителей портативных устройств, главным образом из-за ограниченной графической производительности. Однако ситуация изменилась с появлением серии Intel Core Ultra 100H.

MSI готовит портативную игроконсоль CLAW с Intel Core Ultra 7 155H, 32 ГБ и графикой Arc, — утечка

Система будет оснащена 6 P-ядрами и 8 E-ядрами, плюс с 2 LP-ядрами (со сверхнизким энергопотреблением). Встроенная графика будет базироваться на архитектуре Arc Alchemist с 8 Xe-ядрами, разгоняющимися до 2,25 ГГц. Официально Core Ultra 7 155H – это процессор с энергопотреблением 28 Вт и максимальной заботливостью 115 Вт. Предварительные тесты показывают, что графика Arc Xe-LPG демонстрирует конкурентное преимущество над интегрированной AMD RDNA3, которая используется в сериях Ryzen 7040 и 8040. Это соревнование будет мотивировать Intel совершенствовать свои драйверы.

MSI готовит портативную игроконсоль CLAW с Intel Core Ultra 7 155H, 32 ГБ и графикой Arc, — утечка

Утечка спецификаций также подтверждает, что система будет иметь до 32 ГБ оперативной памяти. Это вдвое больше, чем у Legion go и ROG Ally без каких-либо модификаций. Впрочем, не исключено, что MSI предложит разные конфигурации одного и того же устройства.

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Официальная презентация нового портативного игрового устройства состоится на следующей неделе на выставке CES 2024, но утечка испортила сюрприз для поклонников MSI. Информация являлась частью маркетинговых материалов MSI China, которые были обнародованы преждевременно.

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MSI готовит портативную игроконсоль CLAW с Intel Core Ultra 7 155H, 32 ГБ и графикой Arc, — утечка

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