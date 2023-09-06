Мультфильм по Stray — Annapurna уже работает над адаптацией известного симулятора кота

По мотиву киберпанк-хита Stray с рыжим котом в главной роли выйдет анимационный фильм. Annapurna Animation так вдохновилась успехом своей первой анимированной полнометражки Nimona, что пригласила оттуда одного из режиссеров.

По словам главы Annapurna Animation Роберта Бейрда, фильм активно разрабатывается и это будет лучший за все времена фильм в стиле hopepunk. Это что-то вроде киберпанка, но с долей оптимизма, который является формой сопротивления тирании.

Дрон-компаньон B-12 станет значительной частью фильма. По замыслу, сцены с ним и котом должны обеспечивать веселую динамику.

Режиссером проекта станет Ник Бруно, снявший уже упоминавшийся мультфильм Nimona. Также Annapurna Animation планирует сотрудничество с Крисом Веджем, режиссером «Ледникового периода», в еще не названом проекте, передает EW.