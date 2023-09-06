Новости Игры 06.09.2023 в 12:57

Мультфильм по Stray — Annapurna уже работает над адаптацией известного симулятора кота

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Юрій Орос

Автор новин

По мотиву киберпанк-хита Stray с рыжим котом в главной роли выйдет анимационный фильм. Annapurna Animation так вдохновилась успехом своей первой анимированной полнометражки Nimona, что пригласила оттуда одного из режиссеров.

Мультфильм по Stray — Annapurna уже работает над адаптацией известного симулятора кота

По словам главы Annapurna Animation Роберта Бейрда, фильм активно разрабатывается и это будет лучший за все времена фильм в стиле hopepunk. Это что-то вроде киберпанка, но с долей оптимизма, который является формой сопротивления тирании.

Дрон-компаньон B-12 станет значительной частью фильма. По замыслу, сцены с ним и котом должны обеспечивать веселую динамику.

Мультфильм по Stray — Annapurna уже работает над адаптацией известного симулятора кота

Режиссером проекта станет Ник Бруно, снявший уже упоминавшийся мультфильм Nimona. Также Annapurna Animation планирует сотрудничество с Крисом Веджем, режиссером «Ледникового периода», в еще не названом проекте, передает EW.

Огляд Stray. Серйозна гра, яка прикидається легковажним симулятором котика

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Мультфильм по Stray — Annapurna уже работает над адаптацией известного симулятора кота
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Роман Іванина

Кріпак-фрілансер

 

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