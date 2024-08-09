Мужчина уничтожил 6000-летний наскальный рисунок ради фото для Facebook

Говорят, искусство вечно. Но не тогда, когда за дело берется фотограф-любитель из Facebook.

В провинции Хаэн на юге Испании полиция расследует повреждение древней наскальной живописи, которое совершил местный житель, пытаясь сделать эффектное фото для социальных сетей.

39-летний мужчина из города Лос-Вильярес вылил воду на 6000-летние наскальные рисунки в горах Сьерра-Сур-де-Хаэн. Он пытался улучшить их вид для фотографии, которую планировал опубликовать в Facebook. Этот поступок привел к повреждению бесценного исторического памятника.

Наскальные рисунки в горах Сьерра-Сур-де-Хаэн входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Они имеют такую же культурную ценность, как Стоунхендж или Великая Китайская стена. Эти изображения — одни из древнейших в мире, что свидетельствует об их исключительной исторической значимости.

Полиция начала расследование в мае, когда в интернете появились фотографии поврежденных рисунков. Подозреваемого быстро нашли благодаря его же публикации в Facebook, где он указал свое местонахождение.

К сожалению, это не первый случай вандализма в отношении древнего искусства. В 2022 году неизвестные нанесли изображение испанского флага на другую пещерную роспись неподалеку. Похожий инцидент произошел в Австралии, где повредили 3000-летние наскальные рисунки.

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Однако наибольшую угрозу для древнего искусства представляют не вандалы, а изменения климата. Повышение уровня моря затрудняет доступ к некоторым пещерам с наскальными рисунками. Например, в Южной Франции есть пещера с изображениями доисторических морских животных, к которой можно добраться только ныряя. Из-за поднятия уровня моря доступ к ней становится все сложнее, а приливы начинают стирать рисунки.

Источник: Gizmodo