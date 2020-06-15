МВД: Новая система видеонаблюдения Custody Records обеспечит круглосуточный контроль за полицейскими всех подразделений

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Во всех подразделениях Нацполиции Украины установят систему круглосуточного контроля за полицейскими. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Соответствущая система называется «Custody Records». Она уже реализована как пилотный проект в нескольких изоляторах временного содержания в Сарнах, Кропивницкому, Херсоне и Днепре. И теперь МВД планирует расширить ее функционирование на все подразделения полиции.

Система позволит избежать нарушения прав задержанных, гарантировать их безопасность, а также улучшит работу полицейских, сообщают в ведомстве.

«Главная задача системы — обеспечение прав и свобод каждого человека, который обратился, был приглашен или доставлен в подразделение полиции. Механизм онлайн-регистрации задержанных позволит, начиная с момента фактического задержания, подачи жалобы, контролировать действия должностных лиц в режиме 24/7», — отметил глава МВД Арсен Аваков.

Проект предусматривает обязательную работу инспектора по соблюдению прав человека, ведения электронных баз данных, инструктаж личного состава и контроль выполнения служебных обязанностей.

Источник: МВД (2)