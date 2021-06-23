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МВС: Перші чотири «Фантоми» на основі Skoda Kodiaq почнуть вимірювати швидкість в русі вже через тиждень — з 1 липня 2021 року

МВС: Перші чотири «Фантоми» на основі Skoda Kodiaq почнуть вимірювати швидкість в русі вже через тиждень — з 1 липня 2021 року

МВС: Перші чотири «Фантоми» на основі Skoda Kodiaq почнуть вимірювати швидкість в русі вже через тиждень — з 1 липня 2021 року


Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що перші чотири патрульних «Фантоми» на основі Skoda Kodiaq почнуть вимірювати швидкість в русі вже через тиждень, з 1 липня 2021 року. А до 2024 року на українських дорогах буде щонайменше 550 таких «фантомних патрулів».

«Наразі тестуються 4 машини, на які встановлено радари, що дозволяють фіксувати швидкість зустрічної машини та авто, яке обганяє. До 2024-го року пропонується запровадити 550 камер, які фіксують порушення швидкісного режиму у русі. Також зараз по Україні працюють 117 пристроїв TRUCAM. Однак, ми плануємо відходити від такої моделі і переходити на автоматичну фіксацію порушення ПДР», — сказав Антон Геращенко.

Свого часу перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповідав, як саме будуть працюватимуть ці приховані патрулі.

«Автомобілі “Фантом” мають насамперед превентивну функцію. Їхня мета — запобігти правопорушенню й запобігти можливим негативним наслідкам на дорозі, а не притягнути до відповідальності якомога більшу кількість водіїв. Сама наявність цих автомобілів на дорозі і розуміння водіїв, що такий автомобіль може так само рухатись у потоці транспорту, і відреагувати на правопорушення у випадку виявлення, дисциплінує водіїв дотримуватися ПДР» — зауважив Олексій Білошицький.

Спеціальний комплекс, який вмонтовано у “Фантом”, налаштований на “сканування” правопорушень під час руху самого “Фантому”. Правопорушення фіксуються як за напрямком руху “Фантому”, так і в зустрічному напрямку. У випадку фіксації порушення, вмикаються спеціальні сигнали синього та червоного кольору й автомобіль порушника зупиняється. Правопорушення припиняється, а водія притягують до відповідальності. Поліцейські, які несуть службу у “Фантомах” перебувають у форменому одязі, з усіма атрибутами.

МВС: Перші чотири "Фантоми" на основі Skoda Kodiaq почнуть вимірювати швидкість в русі вже через тиждень - з 1 липня 2021 року

Нагадаємо, що чотири автомобілі Skoda Kodiaq та чотири комплекси приладів вже передані за Програмою безпеки дорожнього руху до патрульної поліції. Наразі відбувається процес технічного монтування та налаштування комплексів. У цьому році МВС придбає ще 125 автомобілів для патрулів «Фантом», при цьому планують використовувати різні моделі автомобілів, а не тільки Skoda Kodiaq, щоб водії не могли одразу впізнати їх в потоці.

Джерело: МВС України

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