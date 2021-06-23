МВС: Перші чотири «Фантоми» на основі Skoda Kodiaq почнуть вимірювати швидкість в русі вже через тиждень — з 1 липня 2021 року





Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що перші чотири патрульних «Фантоми» на основі Skoda Kodiaq почнуть вимірювати швидкість в русі вже через тиждень, з 1 липня 2021 року. А до 2024 року на українських дорогах буде щонайменше 550 таких «фантомних патрулів».

«Наразі тестуються 4 машини, на які встановлено радари, що дозволяють фіксувати швидкість зустрічної машини та авто, яке обганяє. До 2024-го року пропонується запровадити 550 камер, які фіксують порушення швидкісного режиму у русі. Також зараз по Україні працюють 117 пристроїв TRUCAM. Однак, ми плануємо відходити від такої моделі і переходити на автоматичну фіксацію порушення ПДР», — сказав Антон Геращенко.

Свого часу перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповідав, як саме будуть працюватимуть ці приховані патрулі.

«Автомобілі “Фантом” мають насамперед превентивну функцію. Їхня мета — запобігти правопорушенню й запобігти можливим негативним наслідкам на дорозі, а не притягнути до відповідальності якомога більшу кількість водіїв. Сама наявність цих автомобілів на дорозі і розуміння водіїв, що такий автомобіль може так само рухатись у потоці транспорту, і відреагувати на правопорушення у випадку виявлення, дисциплінує водіїв дотримуватися ПДР» — зауважив Олексій Білошицький.

Спеціальний комплекс, який вмонтовано у “Фантом”, налаштований на “сканування” правопорушень під час руху самого “Фантому”. Правопорушення фіксуються як за напрямком руху “Фантому”, так і в зустрічному напрямку. У випадку фіксації порушення, вмикаються спеціальні сигнали синього та червоного кольору й автомобіль порушника зупиняється. Правопорушення припиняється, а водія притягують до відповідальності. Поліцейські, які несуть службу у “Фантомах” перебувають у форменому одязі, з усіма атрибутами.

Нагадаємо, що чотири автомобілі Skoda Kodiaq та чотири комплекси приладів вже передані за Програмою безпеки дорожнього руху до патрульної поліції. Наразі відбувається процес технічного монтування та налаштування комплексів. У цьому році МВС придбає ще 125 автомобілів для патрулів «Фантом», при цьому планують використовувати різні моделі автомобілів, а не тільки Skoda Kodiaq, щоб водії не могли одразу впізнати їх в потоці.

Джерело: МВС України