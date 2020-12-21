Нацполиция Украины получила первые четыре «Фантома» на основе Skoda Kodiaq для измерения скорости в движении (в 2021 году закупят еще 125 фантомных патрулей других моделей)

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Глава Госагентства инфраструктурных проектов («Укринфрапроект») Кирилл Хомяков рассказал о передаче Нацполиции Украины первых четырех патрульных «Фантомов», предназначенных для скрытой фиксации нарушения скоростного режима на украинских дорогах. Первые фантомные патрули собраны на основе кроссоверов Skoda Kodiaq серого цвета, однако в полиции также планируют использовать и другие модели автомобилей.

Суммарная стоимость первых четырех «Фантомов» составляет 3,7 млн грн, при этом в 2021 году «Укринфрапроект» планирует закупить еще 125 фантомных патрулей. Кирилл Хомяков отметил, что это будут другие модели — по всей видимости для того, чтобы водители-нарушители не могли бы однозначно выделить и опознать их в дорожном потоке.

Судя по видео, автомобили не обозначены опознавательными знаками, а красно-синие проблесковые маячки будут включать только в отдельных случаях для демонстрации присутствия и остановки нарушителей. По словам создателей «Фантомов», они смогут фиксировать нарушения скорости в движении в любом направлении — по ходу патрульного авто или ему навстречу.

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Отметим, что МВД запланировало в течение ближайших лет вывести на дороги Украины 300 фантомных патрулей, оборудованных такими системами. В итоге будущая система контроля скорости в Украине будет состоять из нескольких частей: стационарных камер, установленных в местах повышенной аварийности; фантомных патрулей на основе полицейских автомобилей и ручных камер типа TruCam.

«В патрульной машине устанавливается прибор, который позволяет фиксировать правонарушения, которые происходят вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении. То есть, есть возможность зафиксировать нарушение скорости движения автомобилей, движущихся в попутном направлении или во встречном. Это дает возможность полицейскому быть мобильным и обеспечивает дополнительный момент превенции нарушений. Сейчас закупается 4 тестовые программы, тендер уже объявлен. А на будущую программу 2021-2023 года заложена покупка несколько сотен таких приборов», — рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Напомним, что недавно Нацполиция Украины получила первые 30 мобильных станций техосмотра, которые смогут проверять техсостояние автомобилей прямо на дороге (тонировку, фары, выхлоп, протектор и т.д.)

Источник: «Укринфрапроект»