Нацполіція розповіла, як саме будуть працювати «фантомні патрулі» для прихованного вимірювання швидкості під час руху





Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що останнім часом з’явилось багато чуток і домислів щодо майбутніх автомобілів “Фантом” і принципу їхньої роботи. Саме тому він вирішив розповісти, як саме будуть працюватимуть ці приховані патрулі.

За словами поліцейського, практика зарубіжних країн, які мають передовий досвід у безпеці дорожнього руху, доводить, що підхід до контролю за правопорушеннями, особливо швидкісним режимом, має бути комплексним. Це автоматична фіксація, фіксація за допомогою приладів контролю швидкості безпосередньо поліцейськими на дорозі (прилади типу TruCam), та поліцейські авто, які можуть вимірювати швидкість руху (і не тільки) інших т/з безпосередньо у русі, без видимих розпізнавальних знаків. Якщо з першими двома пунктами все зрозуміло, то з пунктом три виникають певні питання, адже у нас ця система не використовувалась жодного разу.

«Автомобілі “Фантом” мають насамперед превентивну функцію. Їхня мета — запобігти правопорушенню й запобігти можливим негативним наслідкам на дорозі, а не притягнути до відповідальності якомога більшу кількість водіїв. Сама наявність цих автомобілів на дорозі і розуміння водіїв, що такий автомобіль може так само рухатись у потоці транспорту, і відреагувати на правопорушення у випадку виявлення, дисциплінує водіїв дотримуватися ПДР» — зауважив Олексій Білошицький.

Спеціальний комплекс, який вмонтовано у “Фантом”, налаштований на “сканування” правопорушень під час руху самого “Фантому”. Правопорушення фіксуються як за напрямком руху “Фантому”, так і в зустрічному напрямку. У випадку фіксації порушення, вмикаються спеціальні сигнали синього та червоного кольору й автомобіль порушника зупиняється. Правопорушення припиняється, а водія притягують до відповідальності. Поліцейські, які несуть службу у “Фантомах” перебувають у форменому одязі, з усіма атрибутами.

Як це відбувається на практиці в інших країнах, можно подивіться у наступному відео:

Нагадаємо, що чотири автомобілі Skoda Kodiaq та чотири комплекси приладів вже передані за Програмою безпеки дорожнього руху до патрульної поліції. Наразі відбувається процес технічного монтування та налаштування комплексів. У цьому році МВС придбає ще 125 автомобілів для патрулів «Фантом», при цьому планують використовувати різні моделі автомобілів, а не тільки Skoda Kodiaq, щоб водії не могли одразу впізнати їх в потоці.

Зазначимо, що вчора ВРУ прийняла закон №2695 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі порушення у сфері безпеки дорожнього руху», який дозволяє жорсткіше карати водіїв за порушення ПДР.

Джерело: МВС України