Сьогодні, 13 жовтня 2021 року, в Україні почали працювати ще 23 комплекси автофіксації порушень ПДР, що охопили чотири міста та сім областей, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Таким чином сумарна кількість комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР в країні вже перевищила 200 шт.

Зокрема, прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі, встановлені на автомобільних дорогах міст Кременчук, Черкаси, Луцьк, Львів та Вінницької, Волинської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Рівненської, Чернігівської областей запрацюють

Адреси розташування нових приладів:

м. Кременчук (1 прилад контролю “КАСКАД”) 274 квартал, 4 напрямок спрямування приладу просп. Полтавський.

(1 прилад контролю “КАСКАД”) м. Черкаси (1 прилад контролю “КАСКАД”) просп. Хіміків, 50 напрямок спрямування приладу вул. Чорновола.

(1 прилад контролю “КАСКАД”) м. Луцьк (4 прилади контролю “КАСКАД”) вул. В’ячеслава Чорновола, 17 напрямок спрямування приладу вул. Петра Маха. вул. Ковельська, 144 напрямок спрямування приладу вул. Старицького. вул. Ковельська, 147 напрямок спрямування приладу вул. Лєскова. вул. Конякіна, 18-А напрямок спрямування приладу вул. Ківерцівська.

(4 прилади контролю “КАСКАД”) м. Львів (3 прилади контролю “КАСКАД”) вул. Стрийська, 292 напрямок спрямування приладу. вул. Івана Павла ІІ. вул. Василя Стуса, 39 напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини. вул. Шевченка, 313 напрямок спрямування приладу вул. Івана Величковського.

(3 прилади контролю “КАСКАД”) Вінницька область (1 прилад контролю “КАСКАД”) на 346 км+261 автодороги М-30 напрямок спрямування м. Хмельницький.

(1 прилад контролю “КАСКАД”) Волинська область (1 прилад контролю “КАСКАД”) на 19 км+098 автодороги Н-22 напрямок спрямування м. Володимир-Волинський.

(1 прилад контролю “КАСКАД”) Донецька область (5 приладів контролю “КАСКАД”) на 651 км+922 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Слов’янськ. на 621 км+111 автодороги М-14 напрямок спрямування с. Комишувате. на 681 км+488 автодороги Н-08 напрямок спрямування м. Маріуполь. на 6 км+817 автодороги Н-20 напрямок спрямування м. Краматорськ. на 183 км+107 автодороги Н-20 напрямок спрямування м. Маріуполь.

(5 приладів контролю “КАСКАД”) Запорізька область (3 прилади контролю “КАСКАД”) на 279 км+345 автодороги М-18 у напрямку м. Запоріжжя. на 276 км+252 автодороги М-18 у напрямку м. Харків. на 263 км+637 автодороги М-18 у напрямку м. Запоріжжя.

(3 прилади контролю “КАСКАД”) Миколаївська область (1 прилад контролю “КАСКАД”) на 191 км+346 автодороги Н-24 у напрямку м. Миколаїв.

(1 прилад контролю “КАСКАД”) Рівненська область (2 прилади контролю “КАСКАД”) на 340 км+202 автодороги М-06 у напрямку с. Панталія. на 371 км+971 автодороги М-06 у напрямку м. Львів.

(2 прилади контролю “КАСКАД”) Чернігівська область (1 прилад контролю “КАСКАД”) на 11 км+903 автодороги Н-27 у напрямку м. Мена.

(1 прилад контролю “КАСКАД”)

З картою розміщення вже працюючих комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР можна ознайомитись на сайті МВС за наступним посиланням.

Джерело: МВС України