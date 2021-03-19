МВС України: З 22 березня патрульні з приладом TruCAM працюватимуть на 60 нових ділянках доріг





Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що з 22 березня 2021 року патрульні з приладом TruCAM працюватимуть ще на 60 нових ділянках. Також будуть внесені зміни до 12 вже існуючих ділянок.

Нові ділянки були визначені на підставі проведеного аналізу аварійності саме з причин перевищення швидкості руху. Усього на дорогах України працюватиме 117 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 309 ділянках.

Нові ділянки розташування пристроїв вимірювання швидкості TruCAM позначені червоним кольором в перелік місць, де вказано оновлену інформацію.

Зазначимо, що мобільні прилади TruCAM патрульні використовують поряд з камерами автоматичної фіксації. Про використання приладів вимірювання швидкості водіїв повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень. У місцях фіксації порушень також буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Нагадаємо, що новий закон про посилення відповідальності за порушення ПДР працює в Україні з 17 березня 2021 року.

Джерело: МВС України