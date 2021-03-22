МВС України: За перші дні дії нових штрафів за порушення ПДР було складено 515 протоколів за керування в стані сп’яніння





Закон про посилення відповідальності за порушення ПДР запрацював в Україні з 17 березня 2021 року, але тільки за перші два дні на порушників було складено 515 протоколів за ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП, з них 25 протоколів — у Києві.

Окрім того, з 17 березня до 19 березня 2021 року поліцейські винесли:

584 постанови за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами) КУпАП;

3783 постанови за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину) КУпАП;

47 постанов за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину) КУпАП;

353 постанови за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред’явила посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційного документа на транспортний засіб, а також поліс) КУпАП;

97 постанов за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП;

217 постанов за ч. 1 ст. 127 (Порушення ПДР пішоходами) КУпАП.

Нові штрафи виглядають наступним чином:

Також нагадаємо, що з сьогоднішнього дня патрульні з приладом TruCAM працюватимуть на 60 нових ділянках доріг України.

Джерело: МВС України