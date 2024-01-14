Михаил Федоров призвал украинцев самостоятельно собирать FPV-дроны, а Юрий Игнат просит местные общины покупать РЕБ

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал украинцев самостоятельно собирать FPV-дроны и пройти бесплатный курс о том, как это делать. Учебные лекции проекта «Народный дрон» пройдут в Zoom, желающим предоставят перечень необходимых компонентов и рекомендации по материалам, которые необходимо будет приобрести.

«Украинцы постоянно создают крутые инициативы, чтобы помочь Силам обороны. Хочу рассказать об одной из них — проекте «Народный дрон» от Victory Drones фонда технологической помощи Dignitas. Это инженерный курс, который научит вас, как дома собрать 7-дюймовый FPV-дрон».

«Собираете FPV – присылаете инструкторам Victory Drones. После этого беспилотник проходит проверку качества сборки и испытания с тяжестью. Если тест успешный – дрон передадут военным. Старт курса каждые две недели. Обучение полностью бесплатно. Регистрация здесь – bit.ly/3Hg6NAT».

По словам министра, участники курса уже передали более 100 дронов, из которых 80% прошли проверку качества, остальные нуждались в доработке.

Также сегодня спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал местные общины покупать у производителей средства РЭБ, которые нарушали бы работу российских ракет и дронов.

«Сейчас есть немало гражданских предприятий, которые вовлечены в изготовление систем РЭБ. Сегодня в этом направлении ведется активная работа. И это то, что могут закупать местные общины, то есть привлекать ресурс для того, чтобы сохранить жизнь».

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Источники: Михайло Федоров, Ukrinform

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