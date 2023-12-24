Умеров про FPV-дроны и другое вооружение: «Все количество, озвученное волонтерами и руководством, мы можем выполнить» – на 2024 год есть план

Министр обороны Украины Рустем Умеров заверил, что государство учитывает необходимое количество вооружения, в том числе FPV-дроны, в планах производства и закупок на 2024 год. Об этом он рассказал в интервью «Суспільному».

«Я своим коллегам сказал: если меня через 100 дней уволят, я смогу обществу ответить, что план 2024-го мы сделали. И в этом плане есть количество по всей номенклатуре, включая дроны. Согласно потребностям, сейчас начинаем их закупать их, производить, работать с партнерами, чтобы они тоже направили как международно-техническую помощь. Все количество, озвученное и волонтерами, и руководством, мы можем выполнить».

Умеров рассказал, что у правительства есть план по привлечению украинских предприятий в покрытие дефицита военных нужд.

«Мы проанализировали, какие способности могут производиться государственным и частным сектором, чтобы дать заказ нашей индустрии, дать рабочие места, запустить экономику. Посмотрели, какая приоритетизация нужна нам, чтобы вести оборонительные, наступательные, стабилизационные действия. Посмотрели с Министерством стратегических отраслей, как это может производиться, в какие сроки, в каком количестве. У нас есть ответы на все эти вопросы, есть план. Сейчас смотрим на финансовые возможности и как Министерство обороны, даем контракты и гарантии, что будем это покупать. Также были разработаны инструменты для совместных предприятий — иностранных и украинских. Это огромная работа, проводимая совместно Министерством обороны и Министерством стратегических отраслей».

В ответ на вопрос, почему военные говорят, что 70% дронов от волонтеров, Умеров заверил, что на них выделено 55 млрд грн на 2024 год, но они используются уже сейчас.

«После того, как мы разработали план на 2024 год, выделили, если не ошибаюсь, 55 миллиардов грн как первый транш. Вообще, этими вещами Министерство обороны должно заниматься со следующего года. Но я как министр не остановил переброску денег от Госспецсвязи на Минобороны, сказал продолжить, потому что мы уже должны в несколько раз увеличить закупки».

Скандальные 26 тыс. дронов, которые, по словам президента, просто лежали на складе, находились там «намеренно». По словам министра, сейчас эти дроны уже передаются в бригады. Умеров также подтвердил закупку государством 50 тыс. дронов, которые будут производиться Украиной в месяц. Ранее такое количество озвучил министр стратегических отраслей промышленности Камышин.

« — То есть можно говорить, что из 50 тысяч дронов украинского производства государство закупит, возможно, даже все 50 тысяч? — Гораздо больше».

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Также министр обороны рассказал об уменьшении бюрократии в закупках и взаимодействии с союзниками по обеспечению сил обороны Украины всем необходимым.