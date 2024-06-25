Минобороны назвало количество годных к призыву из-за «Резерв+»»

В Министерстве обороны Украины заявили, что среди тех людей, которые обновили свои данные от 18 мая годных к призыву один миллион и сто тысяч.

Об этом заявивший в эфире Армия TV представитель Министерства обороны Украины, старший лейтенант Дмитрий Лазуткин.

Конкретно речь идет о тех, кто может быть мобилизован.

«Это важная информация, потому что много забронированных, много тех, кто имеет право на отсрочку. То есть миллион и сто тысяч могут быть мобилизованными и, соответственно, стать в ряды Сил обороны», — пояснил военный.

По словам Лазуткина, через «Резерв+» обновили данные 1,78 млн украинцев. В целом обновили свои данные около 2,3 млн украинцев.

«Понятно, что в ближайшие дни они не смогут помочь тем военнослужащим, которые защищают нашу страну, но в перспективе это очень важно, потому что речь идет об улучшении воинского учета. Страна должна знать, на кого рассчитывать во время защиты», — отметил спикер.

Онлайн-курс Pyton від Powercode academy. Опануйте PYTHON з нуля та майте проект у своєму портфоліо вже через 4 місяця. Приєднатися

Также отметим, что в приложении для учета военнообязанных «Резерв+»» появятся новые функции — возможность делать запросы в другие реестры, обратная связь с Минобороны и упрощенный процесс рекрутинга.