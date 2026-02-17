tradfi
Минобороны Нидерландов: F-35 можно "взломать" так же легко, как iPhone или консоль

Вадим Карпусь

Міноборони Нідерландів: F-35 можна "зламати" так само легко, як iPhone чи консоль

Министр обороны Нидерландов Гейс Тейнман заявил, что программное обеспечение истребителя F-35 Lightning II теоретически можно «взломать» так же, как iPhone или игровую консоль. Речь идет о так называемом джейлбрейке — снятии программных ограничений, которые производитель накладывает на устройство.


Такое заявление прозвучало на фоне роста дипломатического напряжения между США и их европейскими союзниками. Хотя министр не привел технических деталей и не уточнил, существуют ли реальные уязвимости, его слова подчеркивают обеспокоенность Европы чрезмерной зависимостью от американских военных технологий.

Во время подкаста Boekestijn en de Wijk на BNR Nieuwsradio Тейнман заявил:

«Если, несмотря ни на что, вы все еще хотите обновиться, я скажу то, чего никогда не следовало бы говорить, но я все равно скажу это: вы можете сделать джейлбрейк F-35 так же, как и iPhone.».

Никаких технических деталей относительно такого «взлома» он не привел и не уточнил, идет ли речь о реальной киберуязвимости программы F-35.


В этом контексте джейлбрейк означает возможность снять программные ограничения и модифицировать ПО оборудования без разрешения разработчика. Теоретически это позволило бы государству-оператору самостоятельно настраивать функциональность самолета.

Программа F-35 намеренно ограничивает изменения, которые иностранные заказчики могут вносить в софт. Пока только Израиль смог договориться об установке собственного программного обеспечения на свои самолеты F-35.

Почти все F-35, находящиеся на службе, получают обновления через облачную систему Autonomic Logistics Information System (ALIS). Из-за ряда проблем ее заменили новой платформой Operational Data Integrated Network (ODIN). Через эту сеть загружают пакеты данных миссий с чрезвычайно чувствительной информацией, в частности о системах противовоздушной обороны противника. В случае сбоя или кибератаки это может поставить под угрозу как запланированные, так и текущие операции.

Истребитель F-35 также полагается на логистику по принципу «just-in-time» (точно в срок) для техобслуживания и поставки запчастей. В программе участвуют более десяти европейских стран, что усиливает беспокойство на фоне более жесткой тарифной политики США и напряженных отношений. Напомним, в новых стратегических документах США, обнародованных администрацией Дональда Трампа на рубеже 2025-2026 годов, отношение к Европе было радикально пересмотрено. Новая доктрина фактически переводит отношения с Европой в плоскость соперничества — жесткой экономической конкуренции и транзакционной безопасности.

