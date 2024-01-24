Пентагон в этом году снова недополучит F-35 — из-за проблем с модернизацией ПО

Модернизация пакета программного обеспечения TR-3 должна была состояться в апреле прошлого года, однако ныне перенесена на третий квартал 2024 года.

Как сообщает DefenseOne, во вторник Lockheed Martin заявила, что Пентагон в этом году снова получит меньше новых F-35 из-за задержек с модернизацией программного обеспечения. Компания поставит от 75 до 100 истребителей, в основном во второй половине 2024 года — по сравнению с объявленными три недели назад 147-153, и 96, поставленными в прошлом году.

Генеральный директор Lockheed Martin Джим Тейклет говорит, что компания «достигает прогресса» в модернизации Technology Rollout-3, однако немного «медленнее, чем ожидалось».

По данным DefenseNews, обновления TR-3 включают лучшие дисплеи, компьютерную память и вычислительную мощность, необходимые для подготовки истребителей к новой волне модернизации Block 4, предназначенной для усовершенствования датчиков и вооружения самолетов.

Модернизация TR-3 изначально планировалась на апрель 2023 года, но сталкивалась с постоянными задержками из-за проблем с интеграцией. В июле Lockheed выпустила первые самолеты с новой конфигурацией, однако поскольку они не смогли пройти тестовые полеты Минобороны перед доставкой, военные отказались их принимать.

Из-за задержки поставок в 2023-м чистые продажи F-35 для Lockheed упали на $400 миллионов, что, впрочем, частично компенсировалось ростом в других сферах (продажи аэронавтики Lockheed, например, выросли на 2% до почти $27,5 миллиардов)

По словам Lockheed, на складах в Форт-Уорте до конца года будут храниться примерно 100-120 F-35.

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