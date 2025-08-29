Пилот F-35 ВВС США почти час впустую разговаривал с техподдержкой Lockheed — самолет разбился

Новости Military Tech 29.08.2025 comment views icon

Вероятно, у каждого в жизни были случаи безрезультатного общения с технической поддержкой. В случае с F-35 это кончилось потерей истребителя стоимостью $200 млн.

Как сообщает CNN, 28 января этого года пилот F-35 во время учебного полета на авиабазе «Эйелсон» столкнулся с неисправностью, которая в конце концов привела к падению самолета. Пилот вовремя катапультировался и получил лишь незначительные травмы.

Пилот пытался втянуть шасси самолета после взлета, но оно не заходило полностью. Затем он попытался опустить шасси, после чего оно застряло под углом. После проверки контрольного списка системы, которое не помогло, пилот решил, что ему нужна помощь эксперта и начал конференц-звонок с пятью инженерами компании Lockheed Martin. Он 50 минут разговаривал со старшим программистом F-35, инженером по безопасности полетов и тремя специалистами по системам шасси, но, как можно увидеть на записи, они не помогли.

Самолет совершил две попытки экстремальной посадки, во время которых он кратковременно приземлялся, чтобы исправить заклинившую носовую стойку. Но эти попытки еще больше усугубили ситуацию. Мало того, что носовое колесо все еще было не по центру, но теперь левое и правое шасси подмерзли и не смогли полностью выйти. Из-за этого сенсоры самолета считали, что он находится на земле и сделали самолет неуправляемым. После этого пилот принял решение катапультироваться.

Расследование показало, что проблема возникла из-за льда в гидравлических трубках носовой и основных стоек шасси F-35, что мешало их надлежащему развертыванию. Очевидно, гидравлическая система была ошибочно частично заполнена водой — она составляла около трети жидкости в гидравлических системах. Ее не должно было там быть из-за чрезвычайно низких температур, которым самолеты подвергаются на высотах. CNN отмечает, что в день катастрофы температура была -18 °C.

Комиссия по расследованию несчастных случаев Воздушных сил называет причинами аварии конференц-звонок, отсутствие надзора за хранением и распределением гидравлической жидкости, а также ненадлежащее соблюдение процедур обслуживания гидравлики самолета. В отчете говорится, что если бы инженеры следовали указаниям, изложенным в обновлении по техническому обслуживанию 2024 года, во время телефонной конференции они, вероятно, посоветовали бы плановую посадку с полной остановкой или контролируемое катапультирование вместо второго касания и старта.

Девять дней спустя еще один F-35, взлетавший на той же базе, также испытал проблемы с гидравликой, вызванной обледенением. Тогда пилоту удалось безопасно приземлить самолет.

Источник: TechSpot

