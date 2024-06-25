Минобороны оценило темпы и отказалось увеличить сроки обновления данных

Министерство обороны отказалось поддержать увеличение сроков обновления данных в ТЦК для военнообязанных.

Крайней датой обновления данных остается 16 июля 2024 года.

Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на письмо министра Рустема Умерова Верховной Раде от 25 июня.

Решение принято после «учета проведенного анализа уточнения данных гражданами Украины через электронный кабинет, центры предоставления административных услуг и путем личного прибытия в территориальные центры комплектования и социальной поддержки».

При этом ранее сообщалосьчто министерство обороны поддерживает законопроект об увеличении сроков обновления данных в ТЦК для военнообязанных с 60 до 150 дней.

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Автор этого законопроекта Владимир Арьев обосновывал его необходимость тем, что система ТЦК оказалась не готовой принять то количество граждан, которые пошли обновлять данные.

По его словам, граждане «просто не смогут физически обновить данные за 60 дней» — соответственно, нардепы решили зарегистрировать законопроект об увеличении срока до 150 дней.

Однако в правящей фракции называют такую инициативу политическим пиаром и считают, что все инструменты для обновления данных в течение 60 дней и так есть.