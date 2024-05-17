Минобороны запускает приложение Резерв+ для военнообязанных — в App Store и Google Play с 18 мая

18 мая в Украине вступит в силу обновленный Закон о мобилизации — с того дня все мужчины в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней (до 16 июля включительно) должны обновить свои учетные данные. Для того, чтобы это можно было сделать онлайн, Минобороны запустило мобильное приложение Резерв+.

Отмечается, что Резерв+ позволит оперативно обновить данные и предоставит доступ к информации в реестре Оберег, которая отобразится после заполнения полей.

Скачать приложение можно с 18 мая через App Store и Google Play Market. Также там будет доступен QR-код, который смогут отсканировать соответствующие представители власти и получить информацию о вашем статусе как военнообязанного, призывника или резервиста.

Также обновить данные можно офлайн в Территориальных центрах комплектования или Центрах предоставления административных услуг, которые действуют по всей стране. Если вы будете обновлять данные через ТЦК, кроме самой выписки из реестра, вы также получите соответствующую отметку в военный билет.