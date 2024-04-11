Рада приняла закон об усилении мобилизации. Демобилизацию — убрали

Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №10449 об усилении мобилизации.
За — 283 нардепа («Слуга Народа — 192», «Платформа за жизнь и мир — 18», «Голос — 16, «Восстановление» — 16, «За будущее» — 12).
«Европейская Солидарность» — 0, «Батькивщина» — 2.
Для принятия закона необходимо 226 голосов.
Как сообщают нардепы Ярослав Железняк іАлексей Гончаренко самое большое изменение — правка, которая убирает из закона демобилизацию.
В целом же «текст закона не изменился с позавчера совсем», следовательно у граждан могут забирать второе авто на фронт
Кроме того, будут присутствовать и другие нормы.
Закон вносит изменения в процедуру учета данных, вводит наказание за уклонение. BBC наводит перечень таких изменений.
- Мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в военкомате, центре предоставления админуслуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете призывника.
- Также мужчины должны иметь и носить при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию полиции или работников ТЦК.
- Без этих документов украинцы за рубежом не смогут оформить паспорт или получить консульские услуги.
- Местные государственные органы обязаны способствовать мобилизации.
- Граждане, состоящие на воинском учете, могут в добровольном порядке зарегистрировать свой электронный кабинет.
- Отменяется отсрочка от службы для аспирантов, которые учатся на контракте, и для тех граждан, которые получают следующее образование, которое не является высшим за предыдущее.
- Вместо срочной службы закон вводит «базовую военную подготовку» для граждан. Ее можно пройти во время обучения в вузах или в тренировочных центрах ВСУ. Такая подготовка начнется с 1 сентября 2025 года.
- Те, кто уклоняются от мобилизации, будут иметь проблемы с законом. В частности, проект закона предлагает разрешить ТЦК через суд лишать уклонистов водительских прав. Также их ожидает существенное увеличение штрафов.
- Военкомат сможет обращаться в полицию с просьбой задержать уклониста. Если такое невозможно, то в таком случае ТЦК направляет гражданину заказное письмо с требованием явиться в военкомат. Такое письмо считается врученным, даже если человек его не получил.
- Если после этого он добровольно в течение 10 календарных дней не явится в ТЦК, то военкомат имеет право обратиться в суд с требованием лишить уклониста водительских прав.
Право на отсрочку
- Речь идет о лицах с инвалидностью, родителях трех и более несовершеннолетних детей (кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов), тех, кто самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка.
- Также от мобилизации освобождаются усыновители, опекуны детей с инвалидностью и недееспособных лиц, граждане, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести.
- Бронь могут получить сотрудники правоохранительных органов, депутаты Верховной Рады и их помощники (не более двух), руководители министерств и их заместители, руководители судебных органов и судьи, представители местной власти, члены Счетной палаты.
- Призыву на военную службу не подлежат соискатели профессионального (профессионально-технического), высшего образования, обучающиеся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования, который является выше ранее полученного уровня образования, а также научные и научно-педагогические работники, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75% ставки.
- Только по желанию могут мобилизовать людей с инвалидностью; освобожденных из плена; граждан в возрасте до 25 лет, которые прошли базовую общевойсковую подготовку.
- Отдельно в законе прописывается, что все мобилизованные должны пройти военную подготовку, а также имеют право самостоятельно обратиться в рекрутинговые центры вместо принудительного призыва через ТЦК.