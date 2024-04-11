Рада приняла закон об усилении мобилизации. Демобилизацию — убрали

Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №10449 об усилении мобилизации.

За — 283 нардепа («Слуга Народа — 192», «Платформа за жизнь и мир — 18», «Голос — 16, «Восстановление» — 16, «За будущее» — 12).

«Европейская Солидарность» — 0, «Батькивщина» — 2.

Для принятия закона необходимо 226 голосов.

Как сообщают нардепы Ярослав Железняк іАлексей Гончаренко самое большое изменение — правка, которая убирает из закона демобилизацию.

В целом же «текст закона не изменился с позавчера совсем», следовательно у граждан могут забирать второе авто на фронт

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Кроме того, будут присутствовать и другие нормы.

Закон вносит изменения в процедуру учета данных, вводит наказание за уклонение. BBC наводит перечень таких изменений.