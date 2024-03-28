Минус 1020 работников и плюс один офис за полгода: появился рейтинг топ-25 геймдев-компаний Украины

За полгода количество работников в украинском геймдеве уменьшилось на 1020, или на 11,75%. За год — на 1411 (почти 15%).

В то же время открылся только один новый офис — в Киеве.

Об этом говорится в рейтинге, опубликованном DOU.

Волна сокращений

Работников в украинском топ-25 геймдева становится все меньше. Если говорить именно о технических специалистах, то это минус 590 за полгода и 944 специалиста за год.

Но их доля за последние полгода выросла. Зимой 2023-го их было 81,4% от всех работников, в августе прошлого года — почти 81%, а по состоянию на февраль 2024 года — 84%.

Причин у общего сокращения много — осторожность инвесторов, разделение компаний, замедление рынка IT-услуг и тому подобное. Например, уменьшение количества специалистовRoom 8 Groupв Украине компания связывает с легализацией релоцированных специалистов за рубежом и освобождением определенного количества людей, находившихся на бэнче.

«Также произошли естественные изменения, поскольку некоторые специалисты решили продолжить свою карьеру за пределами компании. Впрочем, в нашу команду добавились новые коллеги из Украины. Сейчас у нас есть открытые вакансии как для украинских специалистов, так и для специалистов из других стран, где мы работаем», — объяснили нам в Room 8 Group.

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В аутсорсинговой компанииKevuru Gamesтоже называют несколько причин:

легализация людей за границей;

глобальное замедление рынка ИТ услуг, в том числе и геймдева;

клиенты (новые и те, что уже были) медленнее и осторожнее инвестируют в новые проекты в Украине.

Топ-5 потеряли 550 человек

Рост был далеко не у всех, но он все же был — одиннадцать команд за последние полгода стали больше. В целом речь идет почти о 170 специалистах. Это семь продуктовых команд, три из аутсорса и студияRetroStyle Games(занимается обоими направлениями).

Наилучшие показатели уGSC Game World— плюс сорок сотрудников. За последний год создатели S.T.A.L.K.E.R. увеличили штат на 70 человек. Интересно, что процент технических специалистов в студии не изменился и составляет 80%. Среди десяти крупнейших компаний росли только две — продуктовый Wargaming (+14) и геймдев подразделение N-iX (+5).

Заметнее всех упалPlayrix. Группа из шести студий в целом сократилась на 318 специалистов. И если в августе прошлого года технических специалистов здесь было 66%, то теперь — 75%. На наши запросы о причинах сокращения Playrix не ответил.

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Изменением в количестве технических специалистов интересна аутсорсинговая студияStepico Games. В феврале 2023-го их было 86%, в августе 2023-го — 71%, а в феврале 2024-го — 88%.

С другой стороны, впервые за два года в топ-3 попалUbisoft. Напомним, что весной 2022-го в киевском и одесском офисах французской компании работало 1175 человек. В феврале 2023 года компания благодаря международному присутствию перевезла 348 человек в Канаду, Швецию, Германию, Францию и др. В течение следующего года штат Ubisoft в Украине уменьшался, но уже не так радикально — в августе прошлого года на 47 человек, а в этом рейтинге на 20.

Новые офисы

В текущей ситуации сложно ожидать от этих компаний открытия новых офисов и представительств, но за последние полгода трое из нашего топа все же расширили свою географию.

Так, Kevuru Games открыла свою ячейку в Варшаве (Польша), RetroStyle Games — в Киеве,

N-iX Game & VR Studio — в Бухаресте (Румыния).

Напомним, что в прошлый раз об открытии новых офисов сообщали две компании — Plarium во Львове и Frag Lab в Польше.

Почти половина компаний планирует расти

Несмотря на сложную ситуацию на геймдев-рынке, компании не отказываются от планов по росту. Десять из них в ближайшие полгода хотят увеличивать штат, а одна из них — на 50-100 сотрудников.

Примечательно, чтони сокращать, ни релоцировать персонал из Украины ни одна студия не планирует.

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