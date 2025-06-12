Мировой океан настолько кислый, что растворяет панцири морских существ

По результатам исследования ученых-океанологов из Великобритании, США и Европы, более 40% поверхности мирового океана уже пересекли предельно допустимый уровень закисления.

Океан, как известно, поглощает около трети CO 2 из атмосферы, попадающего туда в результате сжигания человечеством ископаемого топлива. Поглощение океаном выбросов углерода в атмосферу замедляет повышение температуры, однако приводит к закислению морской воды.

Растворяясь в морской воде, CO 2 образует угольную кислоту. Это приводит к снижению уровня pH и уменьшает доступные карбонатные ионы для морских существ. Эти ионы играют ключевую роль для таких существ, как кораллы, морские губки, устрицы, крошечные плавающие улитки, поскольку их раковины и скелеты состоят из карбоната кальция. Для отслеживания этого процесса ученые используют показатель Ω_arag — состояние насыщения арагонитом.

В 2009 году ученые предложили планетарную границу закисления океана на уровне среднего показателя Ω_arag менее 20% по сравнению с доиндустриальными показателями. Сейчас этот предел в основном уже пересечен. Ученые в новом исследовании проанализировали как поверхностные, так и более глубокие слои морской воды. Они выяснили, что уже по состоянию на 2020 год более 40% поверхности мирового океана закислено на уровне более 20%. При этом подповерхностный слой — до 200 метров, где живет и питается много морских видов — пересек эту границу на 60% собственной площади.

Процесс закисления не является однородным. Закисление активно происходит в холодных водах, в которых CO 2 растворяется легче. Закисление разрушает строительные блоки коралловых рифов. Под угрозой также находятся устрицы, мидии и брюхоногие моллюски. Исследователи уже обнаруживают морских обитателей с характерными повреждениями на панцирях

Сейчас лучшим способом борьбы с дальнейшим закислением океана является сокращение выбросов парниковых газов. Однако действовать надо быстро и довольно радикально. Потеря мирового океана станет катастрофой не только для морских обитателей, но и для человечества, поскольку он кормит миллиарды людей по всему миру. Кроме того, в океане вырабатывается около половины от всего кислорода, которым мы дышим.

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Результаты исследования опубликованы в журнале Global Change Biology

Источник: ZMEScience