60% мирового океана оказались фермой огромных креветок — но до них трудно добраться

Исследователи из Университета Западной Австралии узнали, что в глубинах океанов обитает редкое ракообразное существо.

Это существо получило название Alicella gigantea и является крупнейшим из известных видов амфиподов — близкого к креветкам вида, представители которого обычно имеют довольно малые размеры. Однако особи Alicella gigantea могут достигать 34 сантиметров, поэтому их и считают гигантскими.

Ученые долгое время считали, что это довольно редкие существа. Однако результаты последних исследований показывают, что Alicella gigantea могут быть значительно более распространенными и занимать до 59% площади мирового океана.

«Исторически сложилось так, что его редко исследовали и наблюдали по сравнению с другими глубоководными амфиподами, что говорит о низкой плотности популяции. И поскольку это явление встречалось нечасто, о демографии, генетической изменчивости и динамике популяции было известно немного, поскольку было опубликовано всего семь исследований по данным о последовательности ДНК», — объясняет морской молекулярный биолог Пейдж Марони.

Больше всего усложняет поиск этих существ тот факт, что они обитают на большой глубине, в более чем 3 тыс. метров. Где-то на глубине около километра солнечный свет больше не проникает сквозь толщу воды, там очень холодные условия и высокое давление.

Марони вместе с группой исследователей решил детальнее изучить Alicella gigantea. Ученые собрали 195 записей об этих существах из 75 различных мест в глубоководных районах Атлантического, Тихого и Индийского океанов, на глубинах от 3890 до 8931 метра. Они также собрали образцы с целью секвенирования геномов.

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Ученым удалось выявить генетическое сходство между различными популяциями, которые жили в разных местах. Предыдущие исследования глубоководных амфипод предполагают, что отсутствие пигментации у Alicella gigantea — довольно необычное явление для амфипод, которые обычно окрашены в красный спектр — может быть связано с тем, что они не страдают от крупных хищников.

«Поскольку исследование глубоководных районов моря расширяется до глубин, выходящих за рамки обычного отбора проб, появляется все больше доказательств того, что крупнейшие в мире глубоководные ракообразные далеко не редкость», — подчеркнул Марони.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Royal Society Open Science

Источник: ScienceAlert