Новости Наука и космос 01.08.2025 comment views icon

Мировой рекорд: молния на 880 км обнаружена в США

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Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Мировой рекорд: молния на 880 км обнаружена в США

Американские исследователи использовали архивные спутниковые данные зафиксировав, что в 2017 году образовалась рекордно длинная молния, которая протянулась на 880 км, от Техаса до Миссури.

Предыдущий мировой рекорд был зафиксирован в 2020 году. Тогда длина молнии достигла 768 км. Мега-вспышками молний называют молнии длиной не менее 100 км. При этом длина средней молнии составляет обычно менее 16 км. В то же время большинство молний шириной не более 2,5 см.

«Мы называем это мегавспышкой молнии, и сейчас мы только начинаем выяснять механизмы того, как и почему она происходит», — отмечает профессор Университета штата Аризона, Рэнди Сервени.

Для определения рекордной мегавспышки исследователи проанализировали данные спутника GOES-16 Национального управления океанических и атмосферных исследований, оснащенного картографом молний, который регистрирует около миллиона молний в день. Анализ показал истинную длину молнии: 880 км.

Ранее исследователи использовали наземные радиосети для отслеживания молний. Однако спутники с картографами молний совершенствуют этот процесс.

«Добавление непрерывных измерений с геостационарной орбиты стало значительным достижением. Сейчас мы находимся на этапе, когда большинство мегавспышек молний в мире охвачено геостационарными спутниками, а методы обработки данных усовершенствовались, позволяя правильно отображать вспышки в огромном объеме данных наблюдений всех масштабов», — объясняет ведущий автор статьи из Исследовательского института Технологического института Джорджии, Майкл Петерсон.

Подобные мегавспышки молний происходят довольно редко. Их генерирует менее 1% гроз. По результатам исследования ученых под руководством Майкла Петерсона, грозы, вызывающие мегамолнии, обычно бушуют в течение 14 часов или более, охватывая территории размером как минимум со штат Нью-Джерси. 

«Вероятно, существуют еще более экстремальные ситуации, и мы сможем наблюдать их по мере накопления дополнительных высококачественных данных о молниях со временем», — отмечает профессор Рэнди Сервени. 

Результаты исследования опубликованы в журнале AMS

Источник: Space

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