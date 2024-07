Жизнь на Землю могли «занести» мощные удары молнии, а не кометы — и вот почему

Ученые из Гарвардского университета выяснили, что молнии, которые ударяли из облаков в землю, могли сыграть ключевую роль в создании необходимых для жизни химических соединений на ранней Земле.

Группа химиков из Гарварда провела эксперимент, который имитировал условия на нашей планете миллиарды лет назад. Ученые создали лабораторную биосферу, которая воспроизводила первобытные воздух, воду и сушу. В этой искусственной среде исследователи смоделировали удары молний и проанализировали продукты химических реакций.

Результаты показали, что под воздействием смоделированных разрядов углерод превращался в монооксид углерода и муравьиную кислоту, а азот — в нитрит, нитрат и аммоний. Эти соединения могли стать основой для дальнейшего формирования более сложных органических молекул, необходимых для зарождения жизни.

Ученые также провели дополнительные эксперименты, добавив в свою виртуальную среду минералы, подобные тем, что присутствовали в породах ранней Земли. После повторного моделирования ударов молний они обнаружили образование сульфидных минералов, похожих на те, что встречаются вблизи вулканических извержений. Кроме того, исследователи обнаружили повышенное образование аммиака, который считают критически важным для возникновения жизни.

По мнению гарвардских химиков, их находки свидетельствуют о том, что удары молний из облаков в землю были более вероятным источником образования «строительных блоков» жизни, чем кометы, астероиды или межоблачные молнии.

Теории происхождения жизни

Жизнь на Земле зародилась примерно 3,7 миллиарда лет назад, однако молекулярные механизмы ее возникновения до сих пор остаются в значительной степени неизвестными. Ученые предложили многочисленные теории для объяснения происхождения жизни, среди которых особенно выделяются две: теория первичного бульона и гипотеза мира РНК.

Обе эти теории применяют линейный подход, пытаясь определить одну молекулу или класс молекул, которые способствовали развитию жизни на Земле. Однако главная проблема такого линейного мышления заключается в неопределенности относительно того, какая именно молекула или класс молекул появились первыми.

Сложные химические сети, поддерживающие жизнь, вряд ли могли возникнуть из нескольких чрезвычайно сложных молекул.

Исследования, опубликованный в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Источник: Interestingengineering