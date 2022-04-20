На аукцион выставили почтовые марки «Русский военный корабль, иди…!» и конверты со спецпогашением с подписями автора легендарной фразы. Стартовая цена — 25 тыс. грн

В системе Prozorro объявили о торгах за уникальный лот. Он включает: марковый лист «Русский военный корабль, иди…! Героям слава! (6 марок) с номиналом F; марковый лист «Русский военный корабль, иди…! Слава Украине!» (6 марок) с номиналом W; конверт «Первый день» со спецпогашением с почтовой маркой «Русский военный корабль, иди…! Героям слава!» с номиналом F; конверт «Первый день» со спецпогашением с почтовой маркой «Русский военный корабль, иди …! Героям слава!» с номиналом W (последние два — с подписями автора фразы, морского пехотинца Романа Грибова, и генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского).

Начальная цена — 25 тыс. грн, а минимальный шаг аукциона — 2,5 тыс. грн. Дата проведения аукциона: 22 апреля в 14:00. Заявки для участия принимаются до 21 апреля до 18:00.

«Фраза, которой защитники острова Змеиный ответили военному кораблю оккупантов, стала квинтэссенцией решимости украинцев защищать свою землю. Укрпочта стремилась зафиксировать этот момент по-почтовому, выпуском почтовой марки и проведением специального погашения. Эскиз для почтовой марки «Русский военный корабль, иди…!» выбран голосованием на страницах компании в Facebook и Instagram. Работа украинского художника Boris Groh получила более 1700 голосов из 8 тысяч. Во всеукраинском конкурсе, о котором было объявлено 1 марта, на 30-ю годовщину современных украинских почтовых марок, приняли участие более 500 авторов из Украины и разных уголков мира. Следовательно, всеукраинский конкурс превратился в международный и стал для многих арттерапией во время войны», — сказано в публикации.

А теперь плохая новость для желающих купить эти марки. Укрпочта сообщила, что предварительные заказы будут отменены. По состоянию на 20 апреля продано около 700 тысяч марок и продажи в отделениях закончены.

«Единственное исключение — это наше отделение на Майдане в Киеве. Там, с 13:00, сегодня, будут продаваться марки тем 1500+ клиентам, кто вчера не смог их получить и записался в список. Что будет дальше? Чтобы все было честно и прозрачно, 100 тысяч марок будут выделены в интернет-магазин. И начиная с четверга, в нашем интернет-магазине смогут приобрести марки (2 листа на 1 заказ) те, кто раньше сделал заказ в первые дни, а с пятницы — любой клиент в Украине или за ее пределами. Таким образом еще более 8300 клиентов смогут получить марки», — говорится в сообщении.

Остальные тиражи будут использованы для официальных делегаций, музейных фондов, международных обязательств в рамках Всемирного почтового союза и по филателистическим абонементам. Также каждый работник Укрпочты сможет получить 1 марку, а небольшая часть будет выделена для поддержки маркетинговых акций с украинскими производителями и предпринимателями. Дополнительного тиража марки не будет. Но именно эта серия с кораблем будет продолжена. Дополнительные сообщения следует ожидать на следующей неделе.

Марки «Русский военный корабель, иди…!» разлетелись как горячие пирожки всего за несколько дней. Причиной стало то, что некоторые люди начали продавать их и специальные конверты по спекуляционным ценам. К примеру, на Ebay конверт с маркой можно найти за 1000 долларов.