Немецкий город Герфорд запретил использовать букву «Z» на автознаках. А «Укрпошта» прекращает выпуск марок и маркированных конвертов с буквенными номиналами «V» и «Z»

Власти немецкого Герфорд в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия считают, что буква «Z» стала символом российского вторжения в Украину. Поэтому автомобильные номера, содержащие эту букву, больше не будут выдаваться автовладельцам и автодилерам. Об этом сообщила газета Westfalen-Blatt.

«Эта буква стала символом российского вторжения в Украину и используется как знак поддержки режима путина и войны», — поясняло издание.

Подобные меры рассматривает руководство города Кассель. В то же время власти Франкфурта, Висбадена и Дармштадта не видят в этом необходимости.

В Германии запрещено использовать на автономерах сочетания букв, которые ассоциируются с аббревиатурами нацистского режима. В разных землях правила могут различаться. В частности, в Северном Рейне-Вестфалии недоступны буквосочетания KZ, NS, SA, SS и HJ.

В ФРГ автовладельцы могут за дополнительную плату при регистрации автомобиля выбрать номер, который им нравится, при условии, что он еще свободен. Обязательными на номере являются только первые две буквы, обозначающие город или округ, в котором зарегистрировано транспортное средство.

«Укрпочта» также больше не будет выпускать почтовые марки и маркированные конверты с буквенным номиналом «V» и «Z», поскольку «благодаря стараниям россии эти буквы стали символами нового фашизма и террора».

Национальный оператор уже приступил к разработке новых знаков почтовой оплаты с другими буквенными номиналами. А почтовые марки и маркированные конверты, введенные «Укрпочтой» в обращение до 24 февраля 2022 года и далее будут считаться действительными для оплаты услуг почтовой связи.

Кстати, с 12 апреля ввели в оборот новые марки «Русский военный корабль, иди …!».

В начале апреля Эстония начала аннулировать визы лицам с символикой в поддержку агрессии против Украины, включая буквы «Z» и «V». Визы аннулировали уже нескольким нарушителям.

В марке Samsung убрала букву «Z» из названия своих складных смартфонов, продающихся в странах Балтии.