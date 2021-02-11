На базі НТУУ «КПІ» відкриють дослідницький центр для розробки екологічного транспорту
На базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ) планується відкриття дослідницького центру для розробки екотранспорту. Про це виданню Укрінформ повідомила доцент кафедри конструювання машин і директор департаменту інновацій та трансферу технологій КПІ Оксана Юрчишин.
За її словами, Центр досліджень і розробок — R&D Центр — буде відкрито за підтримки компанії Delfast в рамках нового проєкту університету — ТехноХАБ КПІ. Вона зазначила, що наразі на території, де має знаходитися R&D Центр, тривають підготовчі роботи.
«Як закінчиться дистанційний режим, з нового навчального року в центрі вже можна буде займатися», — сказала Юрчишин.
Співпраця КПІ та екологічного стартапу Delfast, що займається розробкою електробайків, розпочалася ще в листопаді 2019 року, коли було створено гурток «Екотранспорт», де студенти із трьох факультетів КПІ розпочали конструювати електробайк за підтримки та консультування фахівців компанії. До відкриття центру студенти працюватимуть в такому ж форматі, підкреслила Юрчишин.
Вона додала, що після запуску центру можна буде виготовити дослідний зразок створеного студентами електробайка. Також розроблятимуться й інші види екотранспорту.
Зазначимо, що в кінці минулого року Delfast продав свою службу кур’єрської доставки, щоб зосередитися на виробництві електровелосипедів. На даний час стартап Delfast збирає краудфандінгом $3 млн на центр розробки електробайків в Україні (зібрано вже $500 тис.).
Джерело: Укрінформ