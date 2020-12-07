Delfast продал свою службу курьерской доставки, чтобы сосредоточиться на производстве электровелосипедов





Украинский стартап Delfast объявил о продаже своей курьерской службы «Салтовскому мясокомбинату» (SMK), который теперь будет функционировать под новым брендом Cooker. В частности, SMK выкупил у Delfast активы, связанные с курьерской доставкой, электровелосипеды, находящиеся на балансе курьерской службы, а также программное обеспечение и контракты.

В рамках сделки Delfast также выпустила для Cooker первую партию из 32 новых электробайков, который были разработаны и произведены в Украине. Стороны договорились о поставке и тестировании будущих новых разработок Delfast и в дальнейшем.

Сделка позволит Delfast полностью сконцентрироваться на производстве и продаже электровелосипедов под своей торговой маркой. Это последовательный шаг в рамках перехода компании на новую стратегию с октября 2020 года, которая заключается в фокусе на продажах единственной и оптимальной для потребителей в B2C-сегменте модели TOP. Уже сейчас эта модель дает компании 81% продаж.

Напомним, что история компании Delfast началась с создания курьерской службы в 2014 году, которая занималась доставкой в любую точку Киева за 1 час на экологичном транспорте. В то же время команда Delfast начала изучать возможности электрических велосипедов и создавать свой собственный электротранспорт. Так на свет появилась модель Delfast Prime, установившая мировой рекорд Гиннесса в октябре 2017 года за самый большой пробег электробайка на одном заряде батареи.

Для старта бизнеса по производству электровелосипедов Delfast запустила в 2017 году кампанию Kickstarter и собрала $165 тыс. Первый электробайк был отправлен покупателю в мае 2018 года, а серийное производство было запущено в октябре того же года. Со временем производство электронных велосипедов стало приносить больше дохода, чем служба доставки. В 2019 году объем продаж электровелосипедов составил $552 тыс. против $157 тыс. выручки от доставки.

В 2020 году продажи электровелосипедов Delfast выросли на 362% и достигли $2 млн. Теперь компания планирует работать над инженерными решениями по улучшению электробайков Delfast и выпуском новой продукции с учетом пожеланий клиентов. В текущем году Delfast запустила кампанию Fundable с целью собрать уже $3 млн на запуск собственного производства электровелосипедов в Украине и их более эффективной доставки клиентам по всему миру.

Напомним, что прошлой неделе мексиканская полиция начала патрулировать улицы на украинских электробайках DelFast TopCop.

Источник: DelFast