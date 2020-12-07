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Delfast продал свою службу курьерской доставки, чтобы сосредоточиться на производстве электровелосипедов

Delfast продал свою службу курьерской доставки, чтобы сосредоточиться на производстве электровелосипедов

Delfast продал свою службу курьерской доставки, чтобы сосредоточиться на производстве электровелосипедов


Украинский стартап Delfast объявил о продаже своей курьерской службы «Салтовскому мясокомбинату» (SMK), который теперь будет функционировать под новым брендом Cooker. В частности, SMK выкупил у Delfast активы, связанные с курьерской доставкой, электровелосипеды, находящиеся на балансе курьерской службы, а также программное обеспечение и контракты.

В рамках сделки Delfast также выпустила для Cooker первую партию из 32 новых электробайков, который были разработаны и произведены в Украине. Стороны договорились о поставке и тестировании будущих новых разработок Delfast и в дальнейшем.

Сделка позволит Delfast полностью сконцентрироваться на производстве и продаже электровелосипедов под своей торговой маркой. Это последовательный шаг в рамках перехода компании на новую стратегию с октября 2020 года, которая заключается в фокусе на продажах единственной и оптимальной для потребителей в B2C-сегменте модели TOP. Уже сейчас эта модель дает компании 81% продаж.

Delfast продал свою службу курьерской доставки, чтобы сосредоточиться на производстве электровелосипедов

Напомним, что история компании Delfast началась с создания курьерской службы в 2014 году, которая занималась доставкой в любую точку Киева за 1 час на экологичном транспорте. В то же время команда Delfast начала изучать возможности электрических велосипедов и создавать свой собственный электротранспорт. Так на свет появилась модель Delfast Prime, установившая мировой рекорд Гиннесса в октябре 2017 года за самый большой пробег электробайка на одном заряде батареи.

Для старта бизнеса по производству электровелосипедов Delfast запустила в 2017 году кампанию Kickstarter и собрала $165 тыс. Первый электробайк был отправлен покупателю в мае 2018 года, а серийное производство было запущено в октябре того же года. Со временем производство электронных велосипедов стало приносить больше дохода, чем служба доставки. В 2019 году объем продаж электровелосипедов составил $552 тыс. против $157 тыс. выручки от доставки.

Delfast продал свою службу курьерской доставки, чтобы сосредоточиться на производстве электровелосипедов

В 2020 году продажи электровелосипедов Delfast выросли на 362% и достигли $2 млн. Теперь компания планирует работать над инженерными решениями по улучшению электробайков Delfast и выпуском новой продукции с учетом пожеланий клиентов. В текущем году Delfast запустила кампанию Fundable с целью собрать уже $3 млн на запуск собственного производства электровелосипедов в Украине и их более эффективной доставки клиентам по всему миру.

Напомним, что прошлой неделе мексиканская полиция начала патрулировать улицы на украинских электробайках DelFast TopCop.

Источник: DelFast

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