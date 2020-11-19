Компания Delfast хочет собрать $3 млн краудфандингом, чтобы запустить производство своих электровелосипедов в Украине





Компания Delfast запустила краудфандинговую кампанию для привлечения $3 млн инвестиций с помощью Fundable — крупнейшей краудфандинговой платформы, помогающей малому бизнесу привлекать капитал. Цель кампании на Fundable — построить свой центр разработки в Украине, который позволит удовлетворить возрастающий спрос на электровелосипеды и выполнить полученные Delfast запросы на выполнение обязательств в сумме $100 млн.

Представители компании отметили, что после вспышки пандемии в отрасли произошел бум: рынок электробайков вырос вдвое. Продажи в компании увеличились на 405% во втором квартале по сравнению с первым кварталом и на 222% за последние три месяца. По последним данным, в этом году продажи выросли до $2 млн, в то время как в 2019 году максимальный объем продаж составлял $552 тыс. Три года назад стартап также провел успешную кампанию на Kickstarter и привлек $165 000 с помощью 75 спонсоров.

Отметим, что стартап Delfast был запущен в 2014 году Данилом Тонкопием и Сергеем Денисенко как сервис экологичной доставки. Старт бизнеса ознаменовался разработкой в 2017 году электровелосипеда с самым большим запасом хода в мире. Это достижение было отмечено в Книге рекордов Гиннеса как самое большое расстояние, пройденное на электрическом велосипеде — 367 км на одном заряде батареи.

Напомним, что летом компания представила новый внедорожный электробайк Delfast Cross Dirt с запасом хода до 180 км, а осенью — трехколесный электровелосипед Delfast Trike с запасом хода до 110 км для бизнеса.

Источник: Delfast