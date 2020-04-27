На фоне пандемии продажи цифровых камер сократились более чем вдвое





Рынок цифровых камер вот уже несколько лет быстро сокращается — это хорошо известный многим факт. И вот недавно японская организация Camera & Imaging Products Association (CIPA) опубликовала свежую статистику о продажах камер и сменных объективов по итогам минувшего месяца. И она весьма печальная. На фоне пандемии продажи буквально обрушились.

Для справки, членами организации CIPA являются ведущие мировые производители фототехники (Canon, Carl Zeiss, Cosina, Fujifilm, Kenko Tokina, Nikon, Olympus, Panasonic, Ricoh, Sigma, Sony, Tamron и Xacti). То есть, речь именно о мировых поставках.

Так вот, по сравнению с мартом 2020 года продажи цифровых камер всех сегментов в количественном выражении сократились на 47,8% — с 1 251 002 штук до 597 513 штук. В денежном выражении рынок сократился на 48,3%, до 21,76 млрд иен ($202,93 млн). Наглядно положение дел отражают графики (синий цвет соответствует данным 2018 года, черный — 2019 года, оранжевый — 2020 года) и таблица с конкретными данными о поставках и продажах в разрезе сегментов и регионов ниже.

Всего за март на мировой рынок было отгружено 276,35 тыс. камер со сменными объективами, что на 42,6% меньше, чем в прошлом году. Поставки камер с несменными объективами упали еще сильнее — на 53,3% до 321,16 тыс. штук.

Если рассматривать отдельно зеркальные и беззеркальные камеры, то первых было продано 121,28 тыс. штук (падение на 33,7%), а вторых — 155,07 тыс. штук (падение на 53,8%). В денежном выражении продажи зеркальных и беззеркальных камер сократились соответственно на 41,1% и 53,0%.

Источник: CIPA (2)