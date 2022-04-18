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На Google Maps появились спутниковые снимки военных и стратегических объектов рф с улучшенным разрешением — 0,5 метра на пиксель. Google это отрицает

На Google Maps появились спутниковые снимки военных и стратегических объектов рф с улучшенным разрешением — 0,5 метра на пиксель. Google это отрицает

Сервис Google Maps начал выдавать спутниковые снимки с разрешением 0,5 метра на пиксель военных и стратегических объектов россии. Они доступны любым пользователям. На кадрах из космоса можно рассмотреть пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, полигоны, аэродромы и, возможно, даже бункер путина. До этого времени качество отображаемых снимков было значительно хуже.

Теперь же в деталях можно рассмотреть базу хранения ядерных боеприпасов около Мурманска, полигон Ненокса, где сорвалась секретная ракета «Буревестник» с ядерной силовой установкой. Или единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов». Об этом пишет Defence Express.

Однако представитель Google Женевьев Парк заявила изданию The Verge, что никаких правок в спутниковые снимки россии не вносилось. Опубликованные изображения, вероятно были доступны на Google Maps задолго до начала войны в Украине.

Стратегической ценности спутниковые снимки Google Maps имеют, поскольку военные космические аппараты обладают более высоким разрешением. Однако такие кадры не доступны гражданским.

10 апреля Maxar Technologies опубликовало спутниковые снимки российской техники, которая передислоцировалась на восток Украины. По данным CNN, несколько военных колонн двигались вдоль магистрали, ведущей от села Солоты и города Валуйки Белгородской области рф.


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