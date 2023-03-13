HP снова блокирует использование сторонних картриджей для принтеров

HP выпустила обновления безопасности, блокирующие использование сторонних картриджей для печати, которые обычно стоят гораздо меньше, чем оригинальные.

Многочисленные публикации в Reddit, Twitter и на форуме сообщества HP свидетельствуют о том, что обновления, выпущенные в декабре 2022 года и январе 2023 года, блокируют использование неоригинальных картриджей на принтерах компании – это часть строгой политики компании под названием «Dynamic Security».

Правила, впервые представленные в 2016 году, являются частью процесса проверки подлинности картриджей HP, который, по словам компании, должен «защищать качество обслуживания клиентов, поддерживать целостность систем печати и защищать интеллектуальную собственность». Dynamic Security фактически запрещает использовать в некоторых принтерах чернильные или тонер-картриджи, не содержащие «новых или повторно использованных чипов или электронных схем HP».

Еще тогда HP столкнулась с волной критики и даже несколькими групповыми исками. Однако это не помешало компании расширить политику на большее количество устройств, ранее совместимых с картриджами других производителей. Один из пользователей Reddit, u/grhhull, написал, что вместо сообщения о том, что «HP не может гарантировать надлежащее качество печати» со сторонним картриджем, он увидел объявление о том, что принтер вообще не будет работать с неоригинальными чернилами.

«Данные картриджи заблокированы микропрограммой принтера, поскольку они содержат микросхему не от HP. Этот принтер предназначен для работы только с картриджами, имеющими новый или повторно использованный чип HP», — говорится в сообщении, отображаемом на экране принтера u/grhhull.

По словам u/grhhull, специалист службы поддержки клиентов HP сказал, что это «часть последнего обновления».

В 2020 году HP достигла мирового соглашения на сумму $1,5 миллиона с клиентами в США в рамках коллективного иска, утверждавшего, что микропрограммное обеспечение компании действовало как «злонамеренное ПО, добавляя, удаляя или изменяя код, тем самым уменьшая возможности принтеров HP». Компания также выплатила миллионы клиентам, пострадавшим от политики Dynamic Security в ЕС и Австралии.

В 2016 году HP выпустила дополнительное обновление, которое вроде как нивелирует блокировку, однако оно касалось только отдельных моделей. До сих пор остается неясным, на каких принтерах HP действует политика – публикации в соцсетях указывают, что проблема распространилась на OfficeJet Pro 6970, OfficeJet Pro 6968, OfficeJet 6950 и OfficeJet 7740.

Поскольку чистый доход HP от печати падает, этот шаг выглядит как отчаянная попытка запереть клиентов в собственной экосистеме и заставить пользоваться оригинальными картриджами компании, которые обычно стоят гораздо дороже аналогов.

Источник: The Verge