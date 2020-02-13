На конкурсе «Эко-Техно Украина» выбрали пять молодых ученых, которые представят страну в финале международного конкурса ISEF в США

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Сегодня в Киеве определили финалистов Национального этапа международного конкурса научно-технического творчества учащихся ISEF (International Science & Engineering Fair). Пятеро талантливых молодых ученых будут защищать честь Украины на международной научной арене в рамках мирового финала, который в этом году пройдет 10-15 мая в американском городе Анахайм, штат Калифорния.

В конкурсе приняли участие 408 учеников, которые представили 347 проектов. Почти 50 членов жюри – ученые, преподаватели, инженеры – выбирали лучшие и наиболее перспективные работы в 14 категориях знаний: биология (науки о растениях, науки о животных); экологическая инженерия; клеточная и молекулярная биология; науки о человеке; науки о Земле и окружающей среде; химическая инженерия; химия и биология; инженерия, материаловедение, информационные технологии, робототехника, энергетика, математика, физика и астрономия.

Защита, традиционно, проходила на базе организатора конкурса – Национального эколого-натуралистического центра учащейся молодежи (НЭНЦ) и параллельно, соорганизатора – физико-технического института КПИ.

В этом году 5 работ заслужили право представить Украину на международном финале:

Малярчук Ева, проект: «Предупреждение конфликтов в ученическом коллективе среднего и старшего школьного возраста как инструмент превенции буллинга», 11 класс, Нетишинская средняя общеобразовательная школа №2, Хмельницкая обл. Кислова Анастасия, проект: «Решение проблемы избыточного веса путем выбора посуды для подачи еды», 10 класс, Высшее профессиональное училище №33, г.Киев. Виктосенко Юлия, проект: «Получение каротиноидов путем образования композита Zn-Al двуслойный гидроксид – каротиноид IN VITRO в среде фрешей овощей и фруктов», 9 класс, «Химико-экологический лицей», Днепровская обл. Неруш Руслан, проект: «Новая методика оценки процесса дегрессии экосистемы», 11 класс, «Мариупольский технический лицей», Донецкая обл. Зинькова Валентина, проект: «Атаки типа Блейхенбахера на обобщенные схемы Эль-Гамаля», 10 класс, технический лицей НТУУ «КПИ»

Отметим, что ISEF — International Science & Engineering Fair – это крупнейший в мире международный конкурс научно-технического творчества для школьников, основанный в 1950 году.

Ежегодно в международном финале принимают участие порядка 1800 представителей из почти 80 стран мира. В составе жюри Нобелевские лауреаты и ученые с мировым именем, которые выбирают лучших в 17 категорий знаний. Участники борются за призовой фонд около $5,000,000.

До прошлого года в течение 20 лет титульным спонсором ISEF выступала корпорация Intel, однако в 2020 году новым спонсором стала компания Regeneron. Конкурс «Эко-Техно Украина» проходит под патронатом Министерства образования и науки Украины.

Источник: Эко-Техно Украина